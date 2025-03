Scoprire Santa Croce: l’evento. Disegni, f otografie e racconti

Tra mura e strade: seconda tappa di esplorazioni e disegni con Roberto Abbiati. Oggi, domani e venerdì 14 marzo, dalle 12 alle 20, il quartiere di Santa Croce a Reggio Emilia ospita un’iniziativa culturale aperta al pubblico, che propone di riscoprire il territorio attraverso il disegno, la fotografia e il racconto. L’evento, a partecipazione gratuita, si inserisce nel progetto ’Supercultura. Una comunità culturale collaborativa’. L’artista Roberto Abbiati tornerà sul quartiere per continuare il lavoro di raccolta di storie, scatti fotografici e schizzi ispirati dai dialoghi con gli abitanti. Le opere grafiche nate dal progetto saranno esposte a giugno prossimo ai Chiostri di San Pietro, come parte dell’evento conclusivo del percorso di Supercultura. Successivamente, queste opere viaggeranno nei luoghi del quartiere, trasformandosi in un patrimonio condiviso e diffuso tra la comunità. Chi desidera partecipare per condividere una storia, un ricordo o semplicemente per prendere parte all’iniziativa, può contattare gli organizzatori all’indirizzo email compagniadelbuco@gmail.com o chiamando il numero telefonico 345 4972127. Per chi non ha possibilità di partecipare in questa occasione, in queste giornate, sono previste nuove attività nei prossimi mesi per proseguire il lavoro sul territorio. L’incontro "Tra mura e strade" è organizzato da Compagnia del Buco, MaMiMò, Associazione 5T in collaborazione con la Biblioteca di Santa Croce, all’intero del programma "Supercultura. Una comunità culturale collaborativa": progetto promosso – tra gli altri - dal Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Laboratori Aperti Emilia-Romagna e Chiostri di San Pietro, con la collaborazione di Arci Reggio Emilia.

s. bon.