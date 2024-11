"Scoprirò le mie radici familiari"

A sette anni di distanza arriva una nuova ordinazione sacerdotale alla diocesi di La Spezia: sabato 9 novembre il vescovo Mons Luigi Ernesto Palletti, nel corso della messa nella cattedrale di Cristo Re, ha ordinato sacerdote Samuele Bragazzi, nato a Sarzana ma con profonde radici a Succiso di Ramiseto (Ventasso). Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni parenti di Succiso tra cui le tre sorelle Ave, Afra e Fosca Bragazzi: "Siamo con te e che il percorso pastorale che hai intrapreso a La Spezia, sia lungo, prezioso e proficuo – hanno detto –. Buon cammino don Samuele, ti aspettiamo a Succiso fra la tua e nostra gente".

Prima di don Samuele venne ordinato sacerdote nella diocesi di La Spezia don Federico Ratti nel 2017, poi più nessun’altro fino a domenica scorsa. Samuele Bizzarri è sempre vissuto con la sua famiglia a Ceparana (comune di Bolano provincia di Spezia), dopo le medie, ha frequentato gli studi superiori al liceo scientifico delle scienze applicate al Capellini-Sauro, a la Spezia, a 19 anni la maturità, e quindi è entrato in seminario a Sarzana, per poi proseguire gli studi nel seminario arcivescovile di Genova.

I suoi antenati hanno vissuto a cavallo delll’Appennino tosco-ligure-emiliano, dove Samuele è cresciuto con i genitori e il fratello Alessandro andando da giovani anche a sciare a Cerreto Laghi, senza mai arrivare a Succiso, luogo del crinale appenninico dove ha origine la famiglia Bragazzi. "In epoca di pastorizia forse il passaggio da Succiso a Sarzana è dovuto un po’ anche alla storica transumanza – racconta – però da quello che mi hanno raccontato, il primo ad emigrare in terra spezzina è stato mio bisnonno, Alessio Bragazzi, che si occupava di commercio e che ha sposato una donna del luogo dove è nato mio nonno Olimpio e poi padre Lorenzo che da piccolo lui è andato anche a Succiso".

"Io ne ho sentito parlare tanto, ma non ci sono mai andato – aggiunge –. Adesso che ho riscoperto dei parenti, ho un motivo in più per andare a scoprire luoghi e storia della mia famiglia. Sono stato invitato alla celebrazione della sagra a Succiso di S.Maria Assunta il 15 agosto, farò il possibile per esserci".

