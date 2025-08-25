Scorribande e degrado. Impazzano i ‘garini’ . Residenti esasperati

Non si placano le proteste per scorribande in auto da parte di gruppi di giovani, in particolare di origine straniera, che di recente trascorrono le serate a ridosso della strada, impegnati anche in garini in auto, sgommate e pure danneggiamenti di pali della segnaletica stradale.

Episodi accaduti in particolare in via XXV Aprile a Castelnovo Sotto, con segnalazioni pure di vandalismi e danneggiamenti ad arredi funerari all’interno del cimitero del paese.

Alcuni residenti sono riusciti pure a filmare e raccogliere documentazione su quanto accade, praticamente ogni sera, con i protagonisti delle scorribanda che appaiono tranquilli, come se fossero certi dell’impunità, urlando e mostrandosi anche sotto la luce dei lampioni.

Qualcuno ha pure ‘redarguito’ i giovani in questione e non sono mancate pure reazioni condite da insulti e minacce. Tra le immagini segnalate dai cittadini della zona anche l’azione di un ragazzo che afferra un palo della segnaletica stradale, gettandolo verso la carreggiata.

Situazioni già segnalate alle forze dell’ordine e che potrebbero essere pure collegate a una serie di "scorribande" e vandalismi avvenuti di recente ad opera di ragazzi, in particolare tra Castelnovo Sotto e Poviglio, con alcuni episodi su cui sono concentrate le indagini degli agenti della polizia locale e dei carabinieri. Il focus su queste situazioni si sta rafforzando, per cercare di prevenire e stroncare sul nascere determinate intemperanze che possono mettere in pericolo l’incolumità dei residenti.

a. le.