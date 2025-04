’Scortato’ dalla Municipale. Bufera sul sindaco Massari

Le immagini del sindaco Marco Massari, in stampelle dopo un’operazione e accompagnato nel tragitto casa-lavoro da un’auto della polizia locale, hanno suscitato reazioni da più fronti dell’opposizione. A mettere in luce il fatto è stato il segretario provinciale della Lega, Roberto Salati, al cui coro ora si uniscono Coalizione Civica, Associazione Reggio Civica e Forza Italia. Interpellata due giorni fa, l’amministrazione ha ritenuto di non dover addurre alcuna giustificazione: "Ne usufruisce per pochi minuti alla mattina e alla sera, neanche tutti i giorni. L’alternativa del noleggio col conducente aveva costi eccessivi". Lodevole, come sottolinea anche il Comune, l’impegno del primo cittadino a presenziare anche in un contesto che potrebbe legittimarlo a coordinare da casa. Vederlo però scortato proprio da un mezzo della Municipale, il cui compito principale è presidiare il territorio, fa storcere il naso a molti.

"Esiste un peso anche nelle scelte simboliche – considerano Giovanni Tarquini e Carmine Migale (Associazione Reggio Civica) –. In tempi in cui la politica chiede ai cittadini sacrifici, sobrietà e senso di responsabilità, ogni gesto compiuto da chi riveste un ruolo pubblico assume un significato che va ben oltre la sua dimensione materiale". Il sindaco Massari "non è solo un amministratore – aggiungono –. È un rappresentante di quella sinistra che da sempre si proclama vicina ai più fragili, attenta alle diseguaglianze, sensibile alle esigenze del cittadino comune. Proprio per questo, i suoi gesti vengono osservati con maggiore attenzione: si pretende coerenza, si invoca sobrietà, si spera in una leadership che sappia predicare con l’esempio. E se la politica è anche comunicazione, allora l’uso quotidiano di una pattuglia come vettura privata veicola un messaggio distante da quello che i cittadini si attendono".

"Con la carenza di uomini in divisa che abbiamo, meglio non usare un auto della polizia locale per farsi portare in giro. Ci sono le Panda del Comune, oppure i taxi – considera Dario De Lucia (Coalizione Civica) –. Bisogna stare attenti a queste cose, o si finisce con allontanare ancora di più le persone dalle istituzioni". Sarebbe stato più opportuno, aggiunge, "farsi portare da un familiare, un assessore o qualcuno che fa il tuo stesso tragitto per andare e tornare al lavoro". Oppure, appunto, un taxi: "Andata e ritorno saranno 20 euro al giorno, con uno stipendio di 11.000 euro al mese può permetterselo".

Al netto di una città "in stato di emergenza a causa dell’escalation di aggressioni e microcriminalità", pur "esprimendo piena solidarietà al sindaco per le difficoltà fisiche incontrate", anche Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco (Forza Italia) ritengono "inopportuno l’utilizzo della polizia municipale per i suoi spostamenti privati". Citano gli ultimi episodi di violenza in centro storico, i picchi di illegalità in zona stazione e Ospizio, dove spaccio e bivacchi regnano sovrani: "Questa situazione di grave emergenza sicurezza richiede il massimo impegno delle forze dell’ordine – chiosano –. Le risorse della Municipale devono essere prioritariamente impiegate nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica".

"Quando le proposte per la città da parte dell’opposizione latitano e sanno solamente concentrarsi su toni securitari e mistificatori, come alludere alla sottrazione di agenti preposti alla sicurezza, allora rivolgono attacchi strumentali e beceri ad un primo cittadino che, nonostante le difficoltà fisiche che vive, si reca ogni giorno in Comune". È la difesa sollevata da Riccardo Ghidoni, capogruppo Pd in consiglio comunale. "È doveroso precisare che l’auto della polizia locale è utilizzata solamente qualora sia possibile conciliare il servizio degli agenti con l’accompagnamento del sindaco – aggiunge –. Inoltre il Comune di Reggio Emilia non è più dotato di un autista da più di quindici anni, a differenza di molti altri Comuni. Pertanto sono a disposizione altre auto di servizio, tuttora utilizzate dallo staff del sindaco per accompagnarlo nell’esercizio del suo ruolo".