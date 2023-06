Scossa di magnitudo 3,2: tremano i piani alti

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ieri mattina a Castellarano. E’ stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 9.25 nella zona di Castellarano con una profondità di 27 chilometri. La scossa, fortunatamente, non ha causato danni agli edifici. Altre lievi scosse sono avvenute ieri mattina tra le province di Modena e Reggio interessando sempre l’area di Castellarano.

"La scossa non è stata avvertita ai piani bassi, ma soltanto ai piani alti delle abitazioni – dice Cassandra Bartolini, vicesindaco di Castellarano –. Non ci sono segnalazioni di danni e non sono emersi problemi all’interno degli edifici pubblici e nelle nostre scuole e ai campi estivi. Dopo lo sciame sismico abbiamo chiesto ai referenti delle scuole e campi estivi di prestare attenzione nel caso di altre scosse per il rispetto delle norme per la sicurezza".

Non ci sono state dunque situazioni di emergenza e nemmeno criticità segnalate dai cittadini di Castellarano e delle frazioni del comune. Anche sui gruppi social di Castellarano non sono emerse segnalazioni di pericoli o danni dopo le scosse di ieri. La prima, di magnitudo 2.4 con una profondità di 23 km, è stata registrata nella notte alle 2.32. Sono seguite, come confermato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul suo sito internet, altre sei scosse tra Castellarano e Prignano sulla Secchia (Modena). La più forte è stata quella di 3.2 a Castellarano alle 9.25.

Matteo Barca