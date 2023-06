Scosse sismiche in Emilia tra Castellarano, Prignano e San Giovanni in Persiceto

Castellarano (Reggio Emilia), 21 giugno 2023 – Alcune piccole scosse di terremoto hanno interessato la zona dell’Emilia, tra le provincie di Reggio, Modena e Bologna.

Diverse scosse sono state registrate dall’Ingv, l’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, nella zona sud di Castellarano. La prima alle 2,32 della notte, con magnitudo 2.4 a una profondità di 23 chilometri, seguita da altri simili movimenti tellurici a 2 e 4 chilometri dal centro della cittadina dell’area Ceramiche, alle 8,06 e alle 9,25, a profondità variabili tra 26 e 27 chilometri, con magnitudo 2.2 e di 3,2. Non si registrano conseguenze e neppure situazioni di allerta nella zona interessata. Nelle stesse ore scosse simili si sono avute anche a Prignano sulla Secchia, nel Modenese, alle 8,01 e alle 9,27, con magnitudo di 2.1 a una profondità di 31 e 29 chilometri. Inoltre, una scossa tellurica di magnitudo 2.1 a una profondità di due chilometri – in questo caso piuttosto in superficie – si è avuta a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Le scosse registrate tra Castellarano e Prignano sarebbero legate allo stesso territorio.