Scotti e Capovilla presenti. C’è il nuovo film di Sossai

Arriva al cinema Rosebud "Le città di pianura", il nuovo lavoro del regista Francesco Sossai. In occasione della prima proiezione, domani alle 21, saranno ospiti del cinema comunale gli attori Filippo Scotti e Pierpaolo Capovilla (anche cantautore, bassista, nonché fondatore degli One Dimensional Man e del Teatro degli Orrori). Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025 nella sezione "Un Certain Regard", "Le città di pianura" è un film intenso e magnetico che conferma la sensibilità cinematografica di Sossai, già noto per il suo sguardo personale e poetico sul paesaggio umano contemporaneo.

Il film si muove con eleganza tra realismo e visione, restituendo una narrazione potente e struggente sulle relazioni, la memoria e l’identità in una provincia italiana sospesa tra passato e presente. Due spiantati cinquantenni, hanno un’ossessione: andare a bere l’ultimo bicchiere. Una notte, vagando in macchina da un bar all’altro, si imbattono per caso in un timido studente di architettura, un’esperienza che cambia il modo di vedere il mondo e l’amore, di immaginare il futuro. Un road movie nella sterminata pianura veneta che viaggia alla velocità con cui si smaltisce una sbronza. Sullo sfondo, una pianura apparentemente immobile diventa teatro di una trasformazione interiore profonda.

Girato tra nebbie, silenzi e dettagli carichi di significato, il film si impone per la sua forza visiva, il rigore formale e la direzione attoriale impeccabile. Sossai firma un racconto che non teme la lentezza, ma la abita con coraggio, regalando al pubblico un’esperienza emotiva rara e coinvolgente.

Il film in programma anche venerdì alle 18, sabato alle 19.15 e 21, domenica alle 17, 18.45 e 20.30.

Info e biglietti: www.rosebud.comune.re.it

Stella Bonfrisco