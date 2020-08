Cerreto (Reggio Emilia), 5 agosto 2020 – Momenti di apprensione, ieri notte, per un giovane di 19 anni, componente di un gruppo di scout modenesi, che si era disperso dopo essersi allontanato dal campo base al passo del Cerreto, tra Reggio e la Toscana. Dopo il tramonto sono iniziate le ricerche che hanno impegnato soccorso alpino, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Grazie al fiuto di Seiji, un labrador in forza al Soccorso alpino, verso mezzanotte si è riusciti a rintracciare il giovane, il quale nel tentativo di rientrare verso il campo si stava invece allontanando, probabilmente per una perdita di orientamento. Il 19enne è apparso stanco, infreddolito, ma in buone condizioni generali. E’ stato sottoposto a una visita di controllo che sembra aver escluso complicazioni. A quel punto l’allarme è rientrato.