Screening sull’epatite C "Finora i positivi sono 45"

"Abbiamo già chiamato oltre 41mila persone, partendo dalle zone più sensibili come il Sert e il carcere. I positivi sono risultati solo 45".

Cristina Marchesi, direttrice dell’Ausl di Reggio, ha aperto il convegno di venerdì ai chiostri di san Pietro sull’Hcv, il virus che causa l’epatite C.

Uno dei temi centrali è stato lo screening che la nostra regione ha iniziato ormai un anno e mezzo fa, a novembre 2021, sulle persone nate tra il 1969 e il 1989. "Le diagnosi non sono tantissime, ma ci sono alcune fasce più a rischio - ha proseguito Marchesi -. Gli stranieri ad esempio hanno mostrato un rischio doppio rispetto agli altri, ma soltanto la metà di loro ha aderito alla nostra campagna. Su questi punti bisogna lavorare per superare il gap e garantire un’equità di accesso".

All’evento era presente anche l’assessore regionale alle politiche per la sanità, Raffaele Donini: "La nostra regione nei prossimi mesi farà un salto di qualità nella prevenzione di patologie oncologiche e cardiovascolari, di cui anche questo screening fa parte. L’epatite C, oltre alla cirrosi, può portare anche il cancro. La campagna deve proseguire e accelerare. L’obiettivo è esaminare più di un milione di persone. Dopo dodici milioni di vaccini in un anno e mezzo, credo che ce la faremo, anche se serve la collaborazione dei medici di base per sensibilizzare quella fascia d’età".

Donini ha detto due parole anche sul futuro della sanità territoriale: "Tenderemo a un rapporto più diretto fra l’ospedale e le case della comunità, dove non faremo solo diagnostica, ma anche assistenza e cura, compresa la somministrazione della chemioterapia".

Il professore Alessio Aghemo ha fatto un quadro storico della malattia: "Ci sono stati tre grandi picchi di epatite C nel secolo scorso. In Giappone negli anni ‘20, in Italia negli anni ‘40 e negli Usa trent’anni dopo per le sostanze assunte in endovena. Nell 1989 il virus è stato identificato e nel 2015 sono arrivati i farmaci antivirali: tra sensibilizzazione e terapie i risultati sono ottimi, l’incidenza oggi è vicina allo zero nei giovani".

La prevalenza aumenta in maniera direttamente proporzionale all’età, mentre è stato superato il gap geografico: un tempo l’Italia settentrionale era molto meno colpita di quella meridionale, mentre ora i valori sono simili.

Tommaso Vezzani