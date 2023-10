Scritte contro Israele sul muro del ’castello’

Potevano sembrare le classiche frasi lasciate da giovani vandali, usando dello spray di colore nero. Ma la presenza della parola ’Israel’ in una delle frasi, in gran parte in lingua francese, ha fatto emergere qualche sospetto in più in merito alla matrice del gesto e, vista la tensione mondiale, si cerca di non lasciare nulla al caso e di non sottovalutare ogni situazione di questo tipo. Per questo ieri mattina, al ’castello’ di Villarotta di Luzzara – l’edificio usato come sala civica, esposizioni e centro polivalente – oltre ai carabinieri di Luzzara sono intervenuti i militari del nucleo investigativo della compagnia di Guastalla, per un sopralluogo che ha avviato le indagini. Le scritte sono state lasciate tra la tarda serata e la notte fra domenica e ieri. Quando sono stati notati gli imbrattamenti, su due lati dell’edificio, è stato chiamato il consigliere comunale Massimo Lanfredi, che risiede in zona, il quale ha poi segnalato i fatti ai carabinieri. Le telecamere puntate sul ’castello’ risultano danneggiate da tempo e disattivate, Ma si spera nella videosorveglianza privata di alcuni negozi e abitazioni della zona.

Antonio Lecci