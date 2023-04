Scritte nazifasciste in tutta la città, Digos sta indagando

La Digos sta ancora indagando e potrebbe presto chiudere il cerchio sugli autori delle scritte con simboli nazifascisti, comparse a più riprese in varie zone della città. Da settimane, in diversi luoghi (da via Cecati a piazzale Fiume così come sul murales dedicato ai partigiani al Foscato) sono apparse croci celtiche, svastiche e denti di lupo: tutto condito da scritte inneggianti i Nar, ossia i Nuclei Armati Rivoluzionari di Mambro e Fioravanti, responsabili della più grande e grave strage fascista in tempo di pace, che costarono la vita ad 85 innocenti e 200 feriti il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Altre scritte in passato anche a Ospizio e al momunemto della Resistenza in piazza Martiri 7 Luglio.

dan. p.