Scritte "no vax" sulla pareti del cimitero di Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 19 giugno 2025 - Scritte “no vax” sono comparse nella notte su alcune pareti esterne del cimitero di Correggio. Scritte lasciate con spray rosso che – come già accaduto negli ultimi anni anche in diverse zone del Reggiano – fanno riferimento al sistema dei vaccini e sanitario in generale. Alcuni cittadini, nel recarsi al camposanto, non hanno potuto fare a meno di notare le scritte, piuttosto critiche soprattutto verso i vaccini e il sistema del 5G. Non sembrano essere state interessate zone interne della struttura cimiteriale. Di quanto accaduto sono stati subito informati gli uffici comunali, oltre alla polizia locale e carabinieri, facendo subito avviare gli accertamenti. L’area dell’ingresso del cimitero correggese non sembra essere coperta da videosorveglianza, ma nei paraggi ci sono telecamere che potrebbero fornire qualche utile indizio alle indagini. Ora si provvederà a cancellare le scritte con spray, sperando che l’operazione possa essere organizzata in tempi molto rapidi.