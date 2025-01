Scrittori e artisti si raccontano in pubblico

Riprendono gli appuntamenti di "Autori in prestito", incontri con scrittori, autori, attori che raccontano al pubblico la loro esperienza legata alle opere che hanno influenzato la loro carriera. La rassegna curata da Paolo Nori riprende nel 2025 con un incontro alla rocca Estense di San Martino in Rio, sabato 11 gennaio alle 18, con Greta Olivo. Si prosegue il 22 gennaio alla biblioteca Ambrosoli di Reggiolo con Carlotta Sonzogni. Il 30 gennaio Ersilia Vaudo sarà alla biblioteca Salvemini di Scandiano, mentre il cantautore Vinicio Capossela è atteso il 3 febbraio al cinema Eden a Puianello di Quattro Castella. Infine, tappa alla biblioteca Lauria di Carpi con Cristina di Canio, il 5 febbraio. Ingresso libero. .Scrittori e scrittrici, astrofisiche, promotrici culturali, musicisti e librai sono i protagonisti di questa nuova tornata di incontri che inizia con la romana Greta Olivo. Ha pubblicato il suo romanzo "Spilli" per Einaudi, con cui ha vinto il Premio Flaiano e pure il Prix du premier roman etranger 2024 in Francia. Carlotta Sanzogni, milanese, è cresciuta in mezzo ai libri, si occupa della comunicazione del Gruppo Libraccio e nel tempo libero cerca di convincere a leggere chi ancora non si è convinto a farlo. Ersilia Vaudo è laureata in Astrofisica. Dal 1991 lavora all’Agenzia Spaziale Europea. Il cantautore Vinicio Capossela ha scritto diversi libri e tra questi: Non si muore tutte le mattine e Il paese dei coppoloni (finalista Premio Strega). Cristina Di Canio, libraia e promotrice culturale, è fondatrice della libreria "La Scatola Lilla".

Antonio Lecci