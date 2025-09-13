"Scrivetemi le vostre impressioni sulla scuola"

Docente dell’istituto comprensivo di Villa Minozzo Emanuele Ferrari, in aspettativa da quando è stato eletto sindaco di Castelnovo Monti, non vede l’ora di tornare a fare il suo mestiere a fine mandato e cioè l’insegnante.

Pur fuori dalla scuola e preso in altri problemi, Ferrari non ha mai interrotto i rapporti con gli studenti ai quali invia, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, un messaggio d’invito alla comunicazione. Anzi, rende pubblico il suo indirizzo da sindaco invitando i giovani a scrivere le loro impressioni sulla scuola, il tempo che passa e ciò che lascia inciso nella mente di ognuno. Con l’avvio dell’anno scolastico si rinnova quella che ormai è diventata una tradizione, il messaggio agli studenti di Ferrari, sindaco con delega alla scuola. Scrive Ferrari: "Scuola: istruzioni per l’uso. Seconda puntata: rispettare, abitare il tempo. Siamo stati quattro giorni a guardare l’oceano. Di fronte, di fianco e dall’alto. Ci siamo bagnati i piedi. Abbiamo ascoltato il fragore delle onde la notte. Poi l’ultima sera abbiamo aspettato il tramonto. In quello spazio grande, a perdita d’occhio c’era però un punto da tenere d’occhio: il sole che scendeva sull’orizzonte. Si distendeva sul margine più lontano dell’acqua. Poi il sole è scomparso dentro l’oceano".

Prosegue il messaggio: "Il tempo di quell’istante che raccoglie tutta la luce i greci lo chiamavano Kairòs. Il tempo del rispetto si apre sull’eternità brevissima e meravigliosa. Nel Grande Spazio appare un tempo che non si può contare e calcolare. La scuola è soprattutto questo: il posto dove dal tempo organizzato possa transitare e scoprire il momento opportuno, l’attimo fuggente, la vibrazione unica nel tessuto dell’esistenza che la rende degna di essere vissuta, sensata: cioè con una direzione, anzi una destinazione, ancora meglio un destino. Dove tutto scompare è anche l’istante dove tutto brilla di più. Quella luce dura anche dopo, che avanza il buio, diventa ricordo, attimo di felicità raggiunta direbbe qualcuno. Quello spazio grande racchiuso in un tempo piccolo, quasi impalpabile. Prima c’era. Ora non c’è. Dall’imperfetto al tempo presente, in un attimo. Il mio messaggio in bottiglia, un attimo racchiuso in un Grande Spazio, sconfinato. Mi è venuto da pensare che riprendere la scuola è iniziare di nuovo a rispettare, e soprattutto abitare il tempo. L’avevo già scritto nelle istruzioni dell’anno scorso. Riprendo quel filo, ma inizio dal rispetto. Già perché quando si torna a scuola cambia il tempo. La sveglia che suona ti ricorda che sei già in ritardo. La scuola è il luogo del tempo organizzato. Degli orari, delle scansioni, delle scadenze. Potrei dire che anche la vita è così. È quel tempo qui. A scuola addirittura c’è ancora la campanella che ce lo dice. Fuori, in un tempo altro c’erano le campane. Oggi ciascuno ha il suo orologio, o meglio il crono-grafo, dove il tempo è scritto. Magari integrato col cellulare, piccolo spazio che contiene il mondo".

Conclude Ferrari: "Se vi va, mandatemeli, questi vostri incontri con Kairòs, vi lascio la mia mail, sono io così questa volta che chiedo di mandarmi il vostro messaggio in bottiglia: sindaco@comune.castelnovo-nemonti.re.it".

Settimo Baisi