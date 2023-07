Scuola, 480 cattedre vuote Domani termina la prima chiamata veloce

di Mariagiuseppina Bo

Incredibile ma vero: nella nostra provincia è rimasto un mare di posti vacanti di ruolo per docenti: quasi mezzo migliaio. Secondo i dati dell’ufficio scolastico regionale e della Cisl Scuola di Reggio, sono 480, in totale, i posti a tempo indeterminato non coperti, di cui 111 di posto comune e 369 di sostegno, la fascia più debole e più scoperta. Per numero di docenti mancanti siamo al quarto posto dopo Modena, Ravenna, Bologna. In tutte le province della nostra regione, i numeri più alti di posti di ruolo non coperti sono quelli per il sostegno. In generale, per la nostra provincia, il numero di posti non assegnati è esorbitante.

Per supplire alla mancanza di docenti di ruolo sono state istituite, per tutto il territorio nazionale, due call veloci, ha annunciato l’ufficio scolastico regionale. Gli aspiranti possono partecipare in via telematica.

Monica Leonardi (segreteria aggiunta Cisl Scuola Emilia Centrale), spiega: "Questo alto numero di posti vuoti è rimasto malgrado siano state già espletate a livello regionale le nomine a tempo indeterminato di docenti attinti dalle varie graduatorie di concorsi ordinari, riservati e da Gae (graduatorie ad esaurimento) di fatto esaurite. Infatti, a Reggio, sono stati nominati in ruolo 275 docenti, così suddivisi. Per l’infanzia 2 posti comuni (uno da concorso e 1 da Gae), 3 di sostegno (Gae); 28 su posto comune alla primaria, 40 alle medie e 202 alle superiori e nessun sostegno per questi 3 ordini di scuola. Rimangono scoperti 480 posti, che andranno assegnati con call veloce, a ‘chiamata’, a docenti non nominati inseriti nelle varie graduatorie di concorso di altre regioni su posto comune e di sostegno. Gli aspiranti al ruolo potranno fare richiesta per tutte le province di una regione, che non sia la propria. Le operazioni sono iniziate il 27 luglio e domani, il 31, termineranno. Quindi, i posti per i ruoli vacanti potrebbero essere coperti da docenti provenienti da fuori regione".

Leonardi aggiunge: "Come organizzazioni sindacali avevano proposto al governo di affiancare a queste procedure anche un’altra strategia: nominare in ruolo anche coloro i quali, già abilitati, si trovano nella prima fascia delle Gps (Graduatorie provinciali per supplenze). Non siamo stati ascoltati. Tra medie e superiori, avremmo potuto assegnare, dalle nostre graduatorie provinciali, a Reggio, ben ulteriori 111 posti comuni".

Ma la storia non finisce qui. Dopo la prima call veloce, solo per il sostegno, scatta la nomina in ruolo da prima fascia da Gps di Reggio: Leonardi spera che, in questa fase, molti aspiranti reggiani vadano di ruolo. I posti di sostegno mancanti sono 369, di cui 3 per l’infanzia, 143 per la primaria, 153 per la secondaria di I grado e 70 per la secondaria di II grado. Sempre per il sostegno, a questa terza fase di immissione in ruolo, seguirà, in agosto, una seconda call a livello nazionale.

Il punto definitivo sulle assunzioni di docenti a tempo indeterminato si potrà fare a metà agosto. Per, ora rimangono i posti vuoti che, se non saranno coperti, andranno a supplenza.