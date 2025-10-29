Scuola, a piedi e più sicuri. Ecco la mobilità ‘fantastica’

Le assessore Marwa Mahmoud e Carlotta Bonvicini hanno partecipato alla ‘Passeggiata creativa’ che, partendo dal ponte ciclopedonale di San Claudio, in via Guido Da Baiso, ha toccato alcune scuole – tra nidi, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado – della zona sud ovest di Reggio per avviare, anche grazie a spunti progettuali e suggerimenti di insegnanti e studenti, la progettazione di ‘Strade fantastiche’. Questo progetto nasce dal tavolo di lavoro trasversale Scuola-Mobilità del Comune, nell’ambito del progetto europeo Proximities. L’obiettivo è rendere gli spazi esterni, prossimi ai cancelli scolastici e, più in generale, gli spazi pubblici, sicuri e vivibili in qualsiasi ora della giornata da parte di studenti e famiglie. In quest’ottica s’intende ampliare il concetto di percorsi casa-scuola, attraverso una visione interdisciplinare che coinvolga attivamente anche le scuole.

"La mobilità scolastica deve essere vissuta con gli occhi dei bambini – ha spiegato Mahmoud, titolare delle Politiche abitative –. Al centro c’è il loro sentire che risuona come un invito per gli adulti a condurre nuovi attraversamenti, nuovi tratti per ridisegnare la città. Il nostro compito è quello di rendere questi percorsi più sicuri". "La promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza negli spostamenti casa scuola sono una delle priorità delle politiche di questa amministrazione – ha aggiunto Bonvicini, titolare della Mobilità sostenibile –. ‘Strade fantastiche’ è un filo conduttore che mette in rete i tanti percorsi esistenti, ciclabili e pedonali, associando anche la messa in sicurezza di nuovi fronti scolastici. In particolare, il percorso ha toccato le scuole dell’infanzia e nidi Rodari, 8 Marzo, Linus, Munari, Don Milani, Don Guglielmi, Picasso; le scuole primarie Don Bosco, Don Milani, Calvino; le secondarie di primo grado Aosta e Dalla Chiesa e, infine, la scuola secondaria di secondo grado Galvani-Iodi e il villaggio Dossetti.