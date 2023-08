Scuola a rifiuti zero Scandiano-Viano: merenda green sana e sostenibile

I progetti ‘merenda sana e sostenibile’ e ‘merenda green’ costituiscono un nuovo e importante tassello del programma d’azione scuola a rifiuti zero in cui il Comune di Scandiano e quello di Viano, in stretta collaborazione con Ceas Terre Reggiane-Tresinaro Secchia, dirigenze scolastiche, corpo insegnanti e Iren, si pongono l’obiettivo di ridurre la quantità reale di rifiuti prodotta in ambito scolastico. Tra gli altri obiettivi anche ottimizzare la qualità della raccolta differenziata in tutti i plessi dei comuni coinvolti, attivare compostiere scolastiche, disincentivare l’utilizzo di beni monouso ed educare a una quotidianità basata sul non-spreco e sul riutilizzo. Attività, apprezzate dagli studenti impegnati nelle iniziative organizzate, svolte "con un approccio partecipativo, continuo nel tempo ed efficace dal punto di vista educativo", dicono dal Ceas Terre Reggiane-Tresinaro Secchia.