Si allaga la scuola il primo giorno, a San Martino in Rio (Reggio Emilia) le elementari inizieranno lunedì

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 15 settembre 2023 – Inizio di scuola bagnato per i bambini delle scuole elementari di via Manicardi a San Martino in Rio che si sono visti posticipare il ritorno sui banchi.

La pioggia è stata battente tra le 6 e le 7 di questa mattina tanto da provocare infiltrazioni d’acqua e quindi allagamenti in buona scuola. Sul posto sono intervenuti manutentori, elettricisti e vigili del fuoco.

I bambini sono stati rimandati a casa e per loro, l’anno scolastico, inizierà il 18 settembre ovvero lunedì prossimo.

E oggi all’alba un violento nubifragio si è abbattuto all’alba a Forlì (foto e video), nelle zone già colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso, con strade allagate e disagi.

Questa mattina i temporali si stanno abbattendo su diverse province dell’Emilia Romagna, come previsto dall’allerta meteo di ieri, valido al momento per tutta la giornata di oggi, venerdì 15 settembre.