Scuola Allegri nel mirino dei vandali

Qualcuno ha individuato le finestre della scuola elementare Allegri, nel quartiere Espansione Sud a Correggio, trasformandole in un bersaglio da colpire con sassi, pietre e altri oggetti in grado di provocare fori e cedimenti nella struttura.

Vandali in azione, ieri notte a orario imprecisato, ai danni dell’edificio scolastico, con persone ancora ignote che hanno lanciato sassi contro una finestra provocando la rottura della tapparella e del vetro. A questo gesto va aggiunto pure l’imbrattamento con scritte varie del muro e di altre finestre della facciata.

Nei prossimi giorni, appena valutata l’entità del danno, il Comune è intenzionato a sporgere denuncia contro ignoti. Ci si è già attivati per quantificare il danno e procedere al più presto con la sostituzione della tapparella e del vetro danneggiati.

Il sindaco Fabio Testi segnala come le tapparelle fossero state riverniciate da poco dall’associazione dei genitori degli alunni della scuola, per riqualificare l’edificio e per cancellare alcune scritte realizzate illecitamente negli ultimi anni.

"Si tratta di un gesto – aggiunge il primo cittadino – che denota in chi lo compie una mancanza di senso civico e di rispetto del bene pubblico, patrimonio realizzato e tenuto un buone condizioni con il contributo di tutti i cittadini. Occorre lavorare ancora di più per trasmettere a tutti il valore del patrimonio pubblico".

Da segnalare come questo caso non sia affatto isolato. Di recente, sempre a Correggio, era stato preso di mira il cimitero monumentale.

Antonio Lecci