Scuola Amedeo D’Aosta. La fine dei lavori nel 2026

Sono tornati sui banchi di scuola anche le prime 18 classi della scuola secondaria di primo grado Amedeo d’Aosta. Proprio l’inizio dell’anno scolastico è stata l’occasione per fare il punto della situazione sul proseguo dei lavori e per presentare i nuovi spazi che hanno accolto gli studenti. Presenti in occasione dell’evento il sindaco Marco Massari e gli assessori Lanfranco De Franco e Marwa Mahmoud. Il cantiere entra quindi ora nella sua fase conclusiva, prevista per la primavera del 2026.

"Per un’amministrazione, credo che l’apertura di un una scuola sia un momento di grande festa per la nostra comunità. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai lavori e che hanno permesso il rientro di 18 classi in così breve tempo, ad appena un anno dalla demolizione del vecchio edificio", esordisce Massari. Il progetto, realizzato dall’architetto Luigi Franciosini, prevede: 24 aule didattiche a cui si aggiungono 5 laboratori, un auditorium e un ampio spazio dedicato allo sport, con due palestre, campi da gioco e pista d’atletica, per un totale di 5.400 metri quadri. L’idea, come spiegato dal sindaco, è di rendere la D’Aosta un vero e proprio presidio sul territorio: "Sarà una scuola aperta: luoghi come la palestra e l’auditorium verranno utilizzati non solo per le attività scolastiche, ma anche come luogo di incontro, dove organizzare manifestazioni ed eventi". L’intervento, iniziato nel gennaio 2024, prevede un investimento superiore ai 14,6 milioni di euro, di cui 10,4 finanziati tramite il Pnrr, mentre i restanti sono stati stanziati dal Comune e dal Fondo opere indifferibili. Come confermato dal sindaco, si tratta del progetto più importante tra quelli finanziati dai fondi Pnrr.

Sui lavori si procede come da programma, come spiega De Franco: "Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 è prevista la conclusione dei lavori per quanto riguarda la nuova palestra. Per l’anno scolastico 26/27 puntiamo ad avere l’edificio al suo completo". Le altre classi saranno momentaneamente ospitate dalla Scuola Elementare Sant’Agostino. "Gli studenti e le studentesse dell’Aosta avranno a loro disposizione una scuola più funzionale e accessibile, un ambiente ricco di risorse dove sviluppare la socialità e vivere al meglio il tempo dedicato all’educazione", spiega Mahmoud, indicando l’accessibilità come uno dei concetti chiave della nuova struttura.

Tanta soddisfazione per la dirigente scolastica Carmela Tuè: "Sono emozionata nel ricevere questo dono. Si tratta di una splendida cornice, che ha tutte le premesse per diventare un bellissimo quadro, al cui interno ci sarà spazio per tutti i nostri studenti e docenti".

Matteo Pignagnoli