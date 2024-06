Scuola calcio, Perini contro il sindaco: "Basta, il primo luglio ci fermiamo"

"Non ci sono più le condizioni, a partire dal primo luglio, per continuare l’attività calcistica della scuola calcio, in quanto non traspare nessun sostegno da parte dell’attuale amministrazione comunale da un punto di vista finanziario" ma Silvana Perini parla soprattutto di "un atteggiamento arrogante e negativo" che non ha aiutato nella "salvaguardia di una società che già in questa stagione ha raggiunto 180 iscritti". Perini, presidente della società Gsd Boys Casalgrande, ha ufficialmente annunciato l’intenzione di sospendere l’attività calcistica per i bambini. Perini contesta le scelte del Comune di Casalgrande. La presidente della società sostiene che è "dal 2020/2021 che facciamo richieste di sostegno per promuovere lo sport nel nostro paese a livello sportivo e sociale e non ci è mai stato riconosciuto nulla. Dal Comune viene giustificato il fatto che non c’è disponibilità finanziaria quando si accerta che molti aiuti sono stati destinati ad altre associazioni del nostro comune e per ultimo è stata stanziata la somma di 20mila euro a sostegno del ‘Mosa festival’, un’associazione non del comune di Casalgrande e il cui ricavato è a scopo di lucro". Perini critica inoltre la gestione degli impianti di Salvaterra: "Non meno vergognose sono le promesse dei nuovi spogliatoi di Salvaterra: a oggi ancora non si è mossa nulla. I nostri ragazzi non entreranno più in spogliatoi e uffici fatiscenti. Noi ci siamo adoperati quotidianamente per quattro anni per quei valori umani e sportivi che tanto sbandiera la nostra amministrazione, valori che sono basilari per la crescita di bambini e ragazzi in particolare con la scuola calcio, lavorando solo con le nostre forze e con la gioia di vedere tanti bambini giocare e divertirsi". Per Silvana Perini si tratta di una "scelta molto sofferta, ma inevitabile: pertanto se i genitori vorranno avere informazioni si dovranno rivolgere direttamente al sindaco che è sempre disponibile con tutti, tranne con la nostra società. Da parte nostra avevamo già comunicato all’amministrazione comunale e alle famiglie le nostre incertezze per il futuro, diventate realtà dopo il disinteresse totale dell’amministrazione". Ringrazia tutti "i genitori che ci sono stati vicini in questi quattro anni e mando un abbraccio a tutti i bambini della scuola calcio che ci hanno trasmesso tanta gioia".

Il sindaco Giuseppe Daviddi, interpellato dopo le polemiche della Gsd Boys Casalgrande, ha precisato che adoggi "non è arrivata nessuna documentazione ufficiale di Perini: le sue dichiarazioni sono illazioni ed esprime dei giudizi. Potevano recarsi in Comune per affrontare la questione. Stiamo tuttavia realizzando i nuovi spogliatoi a Salvaterra. Come amministrazione cerchiamo di portare avanti le attività sportive dei giovani. In merito alle accuse per il ‘Mosa festival’, compete al Comune la scelta di sostenere artisti durante spettacoli". Il primo cittadino assicura l’impegno per "mettere a disposizione gli spazi sportivi: ricordo che Gsd Boys Casalgrande ha vinto un bando. Intendo comunque tranquillizzare le famiglie, alcune delle quali ho già incontrato". Daviddi, sulla decisione di Perini, sottolinea che si tratta di "una sua scelta personale: ora faremo un altro bando. In futuro sarà ugualmente garantite l’attività calcistica. Perini ha riportato delle informazioni non reali".

