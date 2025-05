A scuola corsi di lingua dei segni ai bimbi per superare ogni confine

Scandiano (Reggio Emilia), 22 maggio 2025 – La lingua dei segni entra nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Il nuovo servizio ha risolto i problemi comunicativi tra i bimbi: a Scandiano i bambini imparano anche con le mani. Un piccolo segno può fare una grande differenza. E’ quanto ha scoperto il personale educativo del nido d’infanzia comunale Girasole di Scandiano che da due anni ha avviato un innovativo progetto di introduzione della Lis (la lingua italiana dei segni) come strumento di comunicazione, inclusione e crescita relazionale per bimbi da 0 a 6 anni. L’educatrice Erika Frigieri, dopo aver osservato l’uso sistematico della lingua dei segni nelle scuole svedesi, ha proposto di sperimentare qualcosa di simile pure nella realtà scandianese. Insomma, da questo ’metodo’ arriva una grande mano all’integrazione tra bambini che spesso arrivano da lingue e culture diverse.

Nel 2023, con entusiasmo e qualche timore (nessuna delle educatrici era inizialmente formata in Lis), ha preso il via un percorso che si è rivelato sorprendentemente efficace. “La scommessa – dicono dal Comune – era semplice quanto coraggiosa: offrire un canale espressivo in più (visivo e corporeo) a bambini molto piccoli, alcuni dei quali con lingua madre non italiana o con difficoltà comunicative. E la risposta non si è fatta attendere: già dopo poche settimane, i piccoli hanno cominciato a utilizzare i segni per esprimere bisogni quotidiani, emozioni e concetti legati alla routine come il cibo, l’igiene, la famiglia”.

Il progetto non si è però limitato alla sezione dei più piccoli. Nell’anno educativo 2024-2025, la sperimentazione si è estesa infatti alla scuola dell’infanzia comunale Gianni Rodari dove un’ausiliaria non udente è diventata figura di riferimento per l’apprendimento della Lis. I segnali sono stati positivi con più attenzione, più interazione, maggiore partecipazione da parte dei bambini che mostrano curiosità verso i segni e li riportano persino a casa, coinvolgendo le famiglie. L’approccio scelto è quello dell’apprendimento naturale. La Lis viene inserita nei momenti chiave della giornata (l’assemblea, i pasti, le letture, le canzoni) affiancando la lingua italiana e in alcuni casi anche l’inglese in un’esperienza di bilinguismo precoce che rispecchia le indicazioni scientifiche sui benefici cognitivi e relazionali dell’esposizione plurilingue nella prima infanzia. I risultati non sono mancati con una maggiore attenzione, coesione del gruppo, miglioramento della comunicazione anche tra bambini con fragilità e un senso condiviso di appartenenza.

“In alcuni casi, sono stati proprio i bambini più grandi a ‘fare da tutor’ ai nuovi arrivati, dimostrando quanto il linguaggio possa essere uno straordinario strumento di cura”, sottolineano sempre dal Comune di Scandiano. Quella che era una sperimentazione, oggi è quindi diventata una buona pratica educativa che ha coinvolto la formazione del personale e che potrebbe diventare un modello replicabile in altri contesti. La pedagogista Simona Gherpelli, che coordina il progetto, ha rimarcato che affiancare la Lis “alla lingua italiana è un modo per crescere bambine e bambini in un ambiente sano, rispettoso e democratico”.

m. b.