Scuola di Marmirolo. Il Comune ci ripensa: "Chiederemo deroga"

"Da parte nostra non v’è stato alcun cambio di rotta. Nessuna scelta in contrasto con gli sforzi degli anni passati e delle amministrazioni che ci hanno preceduto, ma anzi maggiori investimenti laddove rileviamo e raccogliamo esigenze e fabbisogno delle famiglie e del territorio. E comprendo bene le ragioni di chi ha manifestato. Nei prossimi giorni, in accordo con la presidente della seconda commissione consiliare, sarà convocata una seduta sulle iscrizioni alle scuole primarie cittadine, dove inviteremo il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale, il responsabile dei Servizi educativi 6-14 e i dirigenti scolastici del Primo ciclo. Tutto quello che sarà possibile fare, lo faremo, mettendo in campo educatori a sostegno delle attività scolastiche. Chiederemo anche un maggior impegno presso l’Ufficio scolastico regionale per prevedere, nella circolare iscrizioni, deroghe specifiche per le frazioni e i territori rurali, per poter autorizzare classi in deroga con un numero di alunni inferiore, per non spopolare i piccoli centri. In analogia con quello che si fa per le zone montane". Con una lunga dichiariazione in Consiglio, l’assessora Marwa Mahmoud ha ufficializzato la volontà del Comune di aggiustare il tiro sul caso della prima elementare di Marmirolo ‘interdetta’ per i pochi bimbi (12, ma ce ne vorrebbero 15) iscritti. Il Comune ha ascoltato famiglie e politica (in primis il Pd) e cercherà di ottenere una deroga, anche per Marmirolo.

Attivarsi "immediatamente" con l’Ufficio scolastico regionale per valutare "possibili deroghe e soluzioni, coinvolgendo direttamente le famiglie per garantire il mantenimento della classe" è stato anche l’impegno chiesto in un ordine del giorno di FdI presentato ieri in Consiglio. Approvato invece un ordine del giorno del Pd che invita a "sostenere i presidi scolastici nelle frazioni del territorio comunale, con particolare attenzione al forese, attraverso servizi integrativi a favore degli studenti e delle famiglie". I dem osservano che l’aumento delle richieste di iscrizioni con orario a tempo pieno ha causato "degli squilibri nel sistema".