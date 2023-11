Scuola di sicurezza stradale. Il manifesto degli studenti

Quasi un incidente su quattro vede coinvolti ragazzi giovani. Nel 2022 infatti su 2.257 sinistri stradali rilevati dalla polizia locale, 657 riguardano persone fino ai 24 anni di età. È la drammatica statistica dalla quale il Comune e il comando della municipale di via Brigata Reggio, sono partiti per il progetto di sicurezza denominato ’Manifesto in città‘ per puntare alla prevenzione e all’educazione stradale.

Ieri mattina in Sala del Tricolore sono stati premiati (foto) gli studenti delle quinte del Liceo Artistico della Grafica dell’Istituto Blaise Pascal accompagnati dalla preside Sonia Ruozzi che hanno creato nel corso dell’anno scolastico una quarantina di progetti ispirati alle regole del codice della strada. Il progetto di grafica selezionato curato dalle studentesse Rita Barani e Irene Davoli si trasformerà in un manifesto visibile sulle strade cittadine da dicembre con messaggi rivolti ad un pubblico soprattutto di giovani invitando a tenere alta l’attenzione. A consegnare i premi, l’assessora all’educazione Raffaella Curioni, il vicario dell’ufficio scolastico provinciale Felicita Buscaino e la vicecomandante della polizia locale Mariella Francia (in rappresentanza del comandante Stefano Poma).