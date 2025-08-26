Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anni autopsiaTempesta al marePatron del PapeeteCiclone extra tropicaleSofia RaffaeliMercatino dell’usato
Acquista il giornale
CronacaScuola d’infanzia allagata. Divampa la polemica politica
26 ago 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Scuola d’infanzia allagata. Divampa la polemica politica

Scuola d’infanzia allagata. Divampa la polemica politica

Casotti: "Mai affrontate le criticità reali". Ferrari: "Lavori già in programma, incontreremo le famiglie".

Volontari e tecnici al lavoro nella scuola dopo il violento acquazzone di sabato

Volontari e tecnici al lavoro nella scuola dopo il violento acquazzone di sabato

Per approfondire:

E’ scontro fra maggioranza e opposizione. Oggetto della disputa, l’allagamento della scuola dell’infanzia Peep-Pieve, avvenuto sabato, dopo un temporale, a poco più di due settimane dell’inizio del nuovo anno scolastico: il secondo episodio in meno di due mesi, dopo quello del 5 luglio, dove l’acqua aveva invaso i locali entrando dalla strada posta al di sopra di uno degli ingressi. Dice il consigliere Mattia Casotti, portavoce del gruppo consiliare di minoranza ‘Castelnovo al Centro’: "L’Amministrazione comunale non ha ancora affrontato le criticità reali, legate alla gestione delle acque a monte dell’edificio. Già dopo il primo evento del 5 luglio avevamo chiesto, anche con un’interrogazione urgente in Consiglio comunale, di affrontare subito le cause strutturali legate alle caditoie e al sistema di drenaggio. Avevamo avvertito che limitarsi al ripristino dei pavimenti non sarebbe servito, e purtroppo i fatti ci hanno dato ragion: sabato la scuola si è allagata di nuovo, con ulteriori danni e disagi. La struttura è stata inaugurata nel settembre 2024, dopo ricostruzione durata due anni e costata oltre 7,7 milioni". "Non è tempo di interventi tampone, urge mettere in sicurezza l’edificio", conclude Casotti.

Immediata la replica del sindaco Emanuele Ferrari: "Il diritto di critica è sacrosanto, - afferma Ferrari - ma altrettanto importante è informare correttamente i cittadini sullo stato delle cose. Purtroppo anche nei giorni scorsi ci siamo dovuti confrontare con precipitazioni abbondanti in un lasso di tempo ristretto. Quanto accaduto alla scuola è stato un problema limitato, e risolto al meglio in poche ore con aiuto della protezione civile e degli alpini. In un mese e mezzo l’amministrazione ha provveduto a ripristinare il pavimento della scuola e ha assegnato i lavori per migliorare la regimazione delle acque piovane a monte. I lavori dovevano iniziare il 18 agosto, però sono stati rinviati di una settimana. L’evento, pur spiacevole, non ha causato danni permanenti e il lavoro di ripristino è stato condotto al meglio, coordinato dall’assessore Giorgio Severi e dal vicesindaco Daniele Valentini. Quanto prima faremo anche un incontro con le famiglie dei bambini".

Settimo Baisi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AlluvioneScuola