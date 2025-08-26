Scuola d’infanzia allagata. Divampa la polemica politica

E’ scontro fra maggioranza e opposizione. Oggetto della disputa, l’allagamento della scuola dell’infanzia Peep-Pieve, avvenuto sabato, dopo un temporale, a poco più di due settimane dell’inizio del nuovo anno scolastico: il secondo episodio in meno di due mesi, dopo quello del 5 luglio, dove l’acqua aveva invaso i locali entrando dalla strada posta al di sopra di uno degli ingressi. Dice il consigliere Mattia Casotti, portavoce del gruppo consiliare di minoranza ‘Castelnovo al Centro’: "L’Amministrazione comunale non ha ancora affrontato le criticità reali, legate alla gestione delle acque a monte dell’edificio. Già dopo il primo evento del 5 luglio avevamo chiesto, anche con un’interrogazione urgente in Consiglio comunale, di affrontare subito le cause strutturali legate alle caditoie e al sistema di drenaggio. Avevamo avvertito che limitarsi al ripristino dei pavimenti non sarebbe servito, e purtroppo i fatti ci hanno dato ragion: sabato la scuola si è allagata di nuovo, con ulteriori danni e disagi. La struttura è stata inaugurata nel settembre 2024, dopo ricostruzione durata due anni e costata oltre 7,7 milioni". "Non è tempo di interventi tampone, urge mettere in sicurezza l’edificio", conclude Casotti.

Immediata la replica del sindaco Emanuele Ferrari: "Il diritto di critica è sacrosanto, - afferma Ferrari - ma altrettanto importante è informare correttamente i cittadini sullo stato delle cose. Purtroppo anche nei giorni scorsi ci siamo dovuti confrontare con precipitazioni abbondanti in un lasso di tempo ristretto. Quanto accaduto alla scuola è stato un problema limitato, e risolto al meglio in poche ore con aiuto della protezione civile e degli alpini. In un mese e mezzo l’amministrazione ha provveduto a ripristinare il pavimento della scuola e ha assegnato i lavori per migliorare la regimazione delle acque piovane a monte. I lavori dovevano iniziare il 18 agosto, però sono stati rinviati di una settimana. L’evento, pur spiacevole, non ha causato danni permanenti e il lavoro di ripristino è stato condotto al meglio, coordinato dall’assessore Giorgio Severi e dal vicesindaco Daniele Valentini. Quanto prima faremo anche un incontro con le famiglie dei bambini".

Settimo Baisi