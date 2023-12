Scuola d’infanzia Arcobaleno : "Quarant’anni di storia. La nostra"

"1983-2023. Quarant’anni di storia. La nostra". E’ lo slogan della celebrazione dei quattro decenni vita della scuola d’infanzia Arcobaleno di Guastalla, in via Giovanni XXIII. L’evento è in programma mercoledì 20 dicembre e in questi giorni sono gli stessi bambini, accompagnati dagli educatori, a distribuire i volantini della festa nei negozi della cittadina. Il programma prevede alle 16 un atelier all’ex chiesa di San Francesco , alle 17,30 a scuola celebrazione del quarantennale con saluti istituzionali e testimonianze del passato. Alle 18,30 "la scuola che narra la sua storia attraverso spazi e contesti allestiti", alle 19 taglio della torta e saluti augurali. "Tutti compiono gli anni e anche la scuola. Dobbiamo festeggiare la nostra scuola – il messaggio dei bambini – perché ci tiene al sicuro e tiene i ricordi per non farci dimenticare quello che abbiamo fatto".