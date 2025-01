"Scuola e ambiente. Il nostro esempio"

Il verde è un’eccellenza per Marmirolo, come sottolinea il consigliere Pietro Fontanesi: "La nostra è una piccola frazione di grande passaggio, immersa nel verde e nella campagna, sede sia di una storica Oasi naturalistica del WWF, sia dell’anello lungo il sentiero ‘CAI 610d’ inaugurato la scorsa estate, ma anche di diverse vie rurali di collegamento tra le frazioni limitrofe. La frazione, assieme a Bagno e Gavasseto è una di quelle poche del forese che può vantare di aver conservato la propria scuola elementare; sono presenti inoltre una scuola dell’infanzia, un circolo ANSPI, punto di ritrovo per giovani ed anziani ma anche sede di una ludoteca e di varie altre attività per i piccoli tra cui un doposcuola e, infine, la chiesa di San Biagio".