Scuola e arte unite nel lutto. Morto il prof Vincenzo Marchesi

A pochi giorni dal Natale, dopo mesi di dolorosa malattia, è morto il professore e artista Vincenzo Marchesi. Nato a Reggio nel 1934, sposato con Clara Valentini insegnante di lettere, si era diplomato a metà degli anni ’50, all’Istituto Statale d’Arte Adolfo Venturi di Modena e aveva subito intrapreso la carriera di insegnante di educazione artistica. Assecondando il suo amore profondo per il paesaggio e la natura morta, Marchesi aveva scoperto nella tecnica incisoria il suo linguaggio artistico, divenendo così incisore e stampatore di acqueforti ispirate all’opera dell’importante artista figurativo bolognese del ’900, Paolo Manaresi. Temi dominanti delle sue opere sono sempre stati l’amore per la natura, il ricordo dell’infanzia, le immagini sacre, i borghi rurali dei colli e dell’Appennino emiliano, gli alberi spogli che si elevano al cielo dai campi innevati. Una poetica attinta a piene mani dal ’900 letterario e artistico italiano, racchiusa in un personaggio all’apparenza burbero e subito dopo aperto al sorriso e allo scherzo. Infatti Marchesi, nelle sue acqueforti così come nella sua natura umana, ha un tratto forte e deciso e allo stesso tempo fine come un antico merletto. Semplice e riservato, buon conoscitore e amante della grande musica, la sorella Franca era apprezzata insegnante di pianoforte, ha riversato nell’arte la sua profonda sensibilità che però lo ha tenuto lontano dal pubblico e dai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Uomo e artista rimasto fedelmente legato al secolo scorso, ha custodito e rimirato le sue tante lastre che solo una cerchia di amici fidati ha ben conosciuto. I funerali sono già avvenuti.