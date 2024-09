Scuola e personale Ata: "I nuovi posti di ruolo sono sempre meno. Ne mancano 65"

Arrivano i posti di ruolo del personale Ata (Assistenti tecnico amministrativi) e dei collaboratori scolastici. Anche in questo caso non mancano dolenti note messe in luce dalla Cisl Scuola di Reggio. Nel frattempo, per le scuole che hanno la dirigenza scoperta si è proceduto col solito metodo delle reggenze, che quest’anno sono 6 invece di 7, in quanto il Secchi, essendo stato sottodimensionato, è confluito nel polo di via Fratelli Rosselli, a Reggio, unito allo Zanelli, con un’unica dirigenza.

Rimane scoperto l’istituto comprensivo Correggio due, al quale non è stata assegnata nessuna reggenza. Arriverà un dirigente neoassunto? Per ora non si sa. È possibile anche che qualche reggenza sia solo temporanea in attesa della nomina di un titolare.

Il capitolo Ata. I ruoli concessi alla nostra provincia, per gli assistenti amministrativi sono 19, per gli assistenti tecnici 5, per i collaboratori scolastici 55 e per gli addetti alle aziende agrarie 3. A questi vanno aggiunti 281 posti in più per l’organico, di fatto, si tratta di incarichi che vanno a supplenza. E, sono così distribuiti: 46 assistenti amministrativi, 30 assistenti tecnici, 2 addetti alle aziende agrarie, 202 collaboratori scolastici e 1 cuoco.

Ma Monica Leonardi, segretaria aggiunta Cisl-scuola Emilia Centrale, esprime il suo rammarico e spiega: "Si tratta di personale in più concesso per l’apertura delle scuole e il loro buon funzionamento, ma i posti in aggiunta come organico di fatto, sono molti meno dello scorso anno, mancano all’appello non meno di 65 posti. Si tratta di un decremento rispetto a ciò che ci si spettava, quindi, come sindacato, nutriamo forte preoccupazione rispetto alle esigenze delle istituzioni scolastiche, per la sicurezza, il controllo di tutti i ragazzi e per il reale funzionamento delle scuole".

Nel frattempo, l’ Usr (Ufficio scolastico regionale) ha reso note le reggenze che verranno assegnate a Reggio, in attesa, forse, dei prossimi nuovi dirigenti, che potrebbero essere assunti. Ecco le reggenze: Giuseppina Gentili, dirigente dell’istituto comprensivo di Castelnovo Monti, dirigerà anche l’istituto Ariosto a Ventasso; Stefano Del Monte, assume la reggenza dell’Ic San Polo d’Enza; Paola Campo preside dell’Ic don Borghi, reggerà l’Ic di Cadelbosco Sopra; Patrizia Freddi preside all’Ic Italo Calvino di Fabbrico e Rolo dirigerà anche l’Ic di Luzzara; Morena Bizzarri all’Ic Foscolo di Toano guiderà anche l’Ic di Villa Minozzo; Elena Viale dirigente dell’Ic di Montecchio e Bibbiano, lascia la reggenza di San Polo e Canossa e riceve quella del polo scolastico superiore D’Arzo di Montecchio.

Secondo l’elenco dell’Usr regionale resta scoperto l’Ic Correggio due. Un incarico di reggenza gravoso e complesso è quello dato alla dirigente Elena Viale chiamata a dirigere l’Ic di Montecchio e Bibbiano, notevole per plessi scolastici e tutto il polo scolastico di scuole superiori di Montecchio, il Silvio D’Arzo. Viale in questi anni ha mostrato grande professionalità, affermando che : "Il mio impegno sarà massimo e non ‘lascerò’ indietro nessuno. Mi impegnerò su tutto e per tutti come precedentemente nei miei incarichi di reggenza".

Per il Correggio due arriverà un dirigente neo immesso in ruolo? Fino al 5 settembre non si saprà cosa deciderà il Tar in merito alla graduatoria dei dirigenti inseriti nella classifica del concorso riservato e quella di coloro i quali formeranno quella di merito, chi sostiene il concorso ordinario. Occorre, quindi, aspettare.