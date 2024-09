Scuola e politica piangono Battini

Il mondo della scuola e della politica piange la scomparsa di Romano Battini, avvenuta all’età di 85 anni, dopo una breve e grave malattia sopportata con grande fede religiosa.

Battini ha speso la vita tra famiglia, dirigenza scolastica e la politica, soprattutto in ambito sanitario.

Cattolico ‘dossettiano‘ ha militato fin dal periodo dei calzoni corti tra le file della Democrazia Cristiana, sempre impegnato su più fronti: volontario nell’organizzazione della Festa dell’ Amicizia, col ruolo di consigliere comu nale a Scandiano, come responsabile provinciale per il settore Sanità della Dc e membro di minoranza del comitato di gestione dell’allora Usl numero 12 Scandiano.

Memorabili le sue argute osservazioni pubblicate dalle colonne del trimestrale scandianese “Il Campanone“contro la gestione comunista, vere e proprie ‘picconate‘: l’Ulivo non era ancora nato.

Siamo nel 1990, la Dc esiste ancora, quando Romano viene nuovamente rieletto in consiglio comunale a Scandiano, assieme, tra gli altri, a Marco Marzani, Gigi Leoni e Gianni Caffettani.

Battini è stato direttore didattico all’istituto comprensivo di Casalgrande dagli anni Settanta ai primi anni del Duemila, quando ha lasciato il testimone a Fiorella Magnani, che fu sua allieva come maestra. Uno dei figli di Romano, Francesco dal primo di settembre ha assunto l’incarico di dirigente scolastico all’ istituto comprensivo di Rubiera, subentrando proprio a Fiorella Magnani, che ha raggiunto l’età pensionabile. Un passaggio di consegne tra la Magnani e Battini jr, avvenuto purtroppo negli ultimi giorni di vita di Romano.

Nnella sua lunga carriera scolastica, ver- rà ricordato come il pioniere del tempo pieno a scuola, nato appunto nelle scuole di Casalgrande.

Battini viene ricordato dagli amici "come un dirigente di altri tempi, a tutto tondo, capace nelle scelte organizzative, ma anche attento alle risorse umane che aveva sotto di se, riuscendo da tutti i suoi insegnanti e collaboratori a tirare fuori il meglio. Un carattere un po’ ruvido, ma comprensivo al tempo stesso. Capace di confrontarsi coi livelli più alti dell’ organizzazione, ma anche di essere a fianco degli operatori scolastici per le manutenzioni più semplici. Battini diceva sempre che la vita è fatta di quotidianità e di qualche evento eccezionale, sapeva vedere lontano". Lascia la moglie Gisella Ponis (sorella di Paolo Ponis, ex segretario provinciale della Lega Nord), i figli Francesco, Davide, Marcello e Maurizio (direttore generale del Comune di Reggio) e tantissimi nipoti.

I funerali di Battini si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15; il corteo procederà dall’ obitorio dell’ ospedale Magati per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa. A seguire la tumulazione, in forma strettamente privata.