Scuola e problema presidi. L’Ufficio regionale tranquillizza: "Meno reggenze che in passato"

L’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna spiega che l’anno scolastico 2024/25 sarà quello con meno reggenze da assegnare rispetto agli anni scorsi e in una nota riepiloga le procedure in corso: solo 49 su 532 istituzioni scolastiche.

L’Ufficio scolastico regionale, a proposito dei dirigenti scolastici, chiarisce lo stato dell’arte. Ogni anno nel mese di luglio vengono effettuate le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici già in servizio; nel mese di agosto l’Ufficio procede ad acquisire in via preventiva le disponibilità di tali dirigenti a svolgere anche un incarico di reggenza, nelle more delle immissioni in ruolo di nuovi dirigenti scolastici. Tale procedura viene effettuata appositamente in anticipo e con tempi congrui, al fine di garantire un corretto e regolare avvio dell’anno scolastico, su tutte le sedi libere, ivi comprese quelle che potranno eventualmente essere assegnate ai dirigenti neo-assunti, disposte ogni anno nell’ultima decade di agosto.

Per il prossimo anno scolastico, l’Ufficio "ha acquisito le disponibilità di reggenza con riferimento a 91 istituzioni scolastiche, salvo poi doverne conferire solo 54. Nel precedente anno le reggenze conferite furono 65. Per l’anno scolastico 2024/25, sono 34 i dirigenti scolastici attesi dal concorso riservato, con conseguente necessità di assegnare 49 reggenze a fronte di 532 istituzioni scolastiche. Si tratta del numero di reggenze più basso degli ultimi anni. Il numero di posti destinati alle nuove assunzioni (34) è inferiore al numero di sedi libere in quanto molte sedi richiedono necessariamente una reggenza "fisiologica".

Si tratta infatti di procedere a sostituzioni di Dirigenti scolastici con titolarità nominale poiché in servizio in altre posizioni di stato.

