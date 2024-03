Scuola elementare, via alla demolizione

Entro fine mese partiranno i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola di primo grado E. Fermi di Casina, un edificio che sarà costruito nell’ottica della sicurezza sismica e a impatto ambientale zero, realizzato con fondi Pnrr per un importo di euro 4.264.424,29. L’edificio sorge su una superficie di 900 metri quadrati complessivi, costruito su tre piani e in grado di accogliere fino a 120 alunni. È previsto un nuovo ingresso da via Fratelli Meglioli. Oltre ad ospitare l’Istituto comprensivo qui troverà collocazione anche uno spazio dedicato al punto di ascolto della Caritas, un ufficio di accoglienza e relazioni di cittadini in difficoltà. La nuova struttura, infatti, è stata progettata per avere anche usi plurimi extrascolastici.

L’assessore ai lavori pubblici di Casina, Maurizio Cineroli, ha ricordato che cantonieri e dipendenti comunali sono al lavoro per liberare l’edificio e per recuperare materiali utili. "Ad esempio – precisa Cineroli – sull’edificio era stata fatta la riqualificazione energetica solo pochi anni fa, quindi si è provveduto al recupero di tutto il materiale. Verrà bonificata l’area e a fine mese o ai primi di aprile inizieranno i lavori di demolizione che dovrebbero concludersi in un mese, quindi seguiranno le fondamenta. Non sono scadenze tassative, ci possono essere imprevisti, però entro giugno 2026, salvo proroghe, avremo l’agibilità". L’assessore Cineroli è ottimista sulla realizzazione del nuovo edificio scolastico perché, qualora ci fossero ritardi, il Comune di Casina non incontrerà particolari difficoltà in quanto la scuola potrà funzionare ugualmente avvalendosi dell’attuale predisposizione di moduli. Conclude Cineroli: "Gli alunni della scuola primaria sono stati spostati nei nuovi moduli. Sicuramente dovranno sopportare un disagio temporaneo per il mancato utilizzo della palestra. Analogo disagio lo avranno anche i giovani della associazioni sportive che in questo periodo non potranno utilizzare la palestra. Hanno dovuto cercare altri spazi e alcune società si sono rivolte alle palestre di Felina e di Castelnovo Monti. È un grosso impegno per tutti, ma sono certo che ne vale la pena". L’8 marzo scorso è suonata l’ultima campanella nella scuola di via Caduti della Libertà che per 50 anni ha accolto decine di alunni e alunne del comune di Casina, un pezzo di storia. Presenti la dirigente Sara Signorelli, il sindaco Stefano Costi con la vicesindaca Ilaria Cilloni, il responsabile del progetto Paolo Belli, il vicario dell’istituto Corrado Muratori insieme a tutto il personale docente e Ata e agli alunni. Tutti insieme hanno chiuso la porta.

Settimo Baisi