"Scuola, finestre pericolanti in 17 aule"

Le finestre di 17 aule della scuola media Zannoni saranno bloccate, le maniglie rimosse, per scongiurare il rischio che si stacchino dalla cornice e cadano in testa a chi inavvertitamente provasse ad aprirle. Un’altra aula invece rimarrà inagibile fino alle opere di sostituzione di tutti gli infissi, che non potranno essere eseguite se non nel periodo delle festività natalizie per non intralciare lo svolgimento regolare delle lezioni. È il sunto della comunicazione che l’assessore all’istruzione Elena Terenziani ha inviato al Comitato genitori della Secondaria di primo grado. Intanto dall’opposizione Filippo Borghi, capogruppo di ViviAmo Montecchio, lamenta che non sia ancora stato dato corso alla richiesta di convocazione urgente della Commissione consiliare scuola. La giunta Torelli ha comunicato ai genitori i risultati delle verifiche di tenuta degli infissi, svolte con tecnici specializzati, dei sopralluoghi e riunioni con l’Ausl e il Rspp (responsabile servizio prevenzione e protezione) per l’analisi di soluzioni sicure e che consentano di garantire il ricambio dell’aria, in attesa della messa in sicurezza. Le soluzioni su "cui si è trovata convergenza" sono in primis la provvisoria "chiusura degli infissi su 17 aule, con rimozione della maniglia. Una sola aula rimarrà non praticabile". Per evitare l’aria viziata – che nel periodo invernale favorirebbe anche la circolazione di virus e batteri – sarà rimossa "una parte della vetratura con chiusura parziale per garantire aerazione ai locali". Saranno anche sistemate "altre piccole anomalie rilevate durante l’ispezione". Il Municipio assicura sono state reperite le risorse economiche e adottati gli atti necessari per effettuare gli interventi "tampone" e, nel periodo natalizio, attuare la "definitiva sostituzione di tutti i 18 infissi con elementi nuovi e con strutture garantite per durare nel tempo". Borghi rileva che il suo gruppo, tramite il consigliere Stefano Raschi, membro Commissione scuola, ha chiesto già dai primi di ottobre la convocazione urgente della stessa per conoscere nel dettaglio i rilievi dell’Ausl e dei tecnici: "Ad oggi, nonostante l’urgenza, la Commissione non è stata convocata, adducendo come motivazione la mancanza di disponibilità dei dirigenti scolastici. Certe temi devono essere affrontati con trasparenza e alla presenza di tutte le parti".