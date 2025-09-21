Scuola Gandolfi: la nuova mensa adesso è pronta: "Non solo un refettorio, è un’esperienza didattica"

"Una mensa che non è solo refettorio, ma, per come nasce a Campagnola, inserita nel tempo scuola e inserita in una vera e propria esperienza didattica". Lo ha dichiarato il sindaco Alessandro Santachiara nel tagliare il nastro della mensa della scuola Gandolfi di Campagnola, ieri mattina, alla presenza delle autorità locali e di tanti insegnanti, bambini e genitori. Con questa operazione prosegue la riqualificazione urbana e degli spazi pubblici del paese: dopo piazza Roma e l’edificio che ospita Centro Giovani e, a breve la ludoteca, è ora la volta della nuova mensa scolastica.

La cerimonia segna un nuovo passo avanti nell’investimento dell’amministrazione comunale a favore della formazione e dei giovani e consegna a ragazzi, insegnanti e genitori una struttura che è anche uno strumento didattico vero e proprio. La mensa è stata realizzata grazie a un finanziamento Pnrr di oltre 400 mila euro.

L’edificio, progettato con criteri di sostenibilità e risparmio energetico, si caratterizza per ampie vetrate che garantiscono luminosità e ventilazione naturale, una grande sala refezione aperta su tre lati e una struttura moderna e sicura, pensata per integrarsi armoniosamente con gli spazi scolastici esistenti. Il servizio mensa è previsto in avvio da domani, nell’edificio situato proprio accanto alla scuola.

a.le.