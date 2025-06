Scuola Ghiarda e San Bartolomeo: "Nessuna delocalizzazione in vista"

"Una nuova sezione a tempo prolungato a San Bartolomeo e l’intervento di manutenzione ed ampliamento della sede della Ghiarda": sono i due risultati accolti "con soddisfazione" dal Comune e presentati dall’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud. Una novità "che rappresenta un’importante opportunità per il quartiere di San Bartolomeo" e, al tempo stesso, una replica alle dichiarazioni del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga in testa.

"Questa scelta continua Mahmoud non solo permette di rispondere ai bisogni delle famiglie del quartiere, ma contribuisce anche ad alleggerire la pressione sulle richieste di tempo scuola prolungato, che quest’anno non avrebbero potuto essere assorbite interamente dalla sezione della Ghiarda, lasciando fuori numerose famiglie e generando inevitabili difficoltà di conciliazione tra vita familiare e lavorativa".

Per questo, "alle famiglie che avevano inizialmente richiesto l’iscrizione alla prima classe della Ghiarda è stata inviata una comunicazione offrendo anche la possibilità di iscriversi al plesso di San Bartolomeo". "È bene sottolineare che nessuna classe della Ghiarda sarà trasferita a San Bartolomeo – precisa l’assessore –. Quella di San Bartolomeo è una nuova sezione autonoma, non una “delocalizzazione” legata ai lavori in corso presso la sede di Ghiarda".

Proprio sulla sede della Ghiarda, invece, "si registra un altro segnale importante di attenzione ai bisogni emergenti del territorio – sottolinea –. Ai lavori già avviati per la costruzione della nuova mensa, finanziati con fondi Pnrr, si aggiunge infatti un ampliamento dell’intervento edilizio, reso possibile grazie a nuove risorse stanziate con la recente variazione di bilancio. Come auspicato dalle famiglie e richiesto dal Consiglio di Istituto, il progetto prevede ora la realizzazione di un’ulteriore aula classe e una serie di migliorie all’edificio storico della Ghiarda, che da anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie di Rivalta e necessitava di una manutenzione strutturale".

In merito poi alle dichiarazioni di Paglialonga, "che ha parlato di una presunta manipolazione delle informazioni, al contrario, è proprio questa accusa a risultare infondata e fuorviante".

Come già spiegato e comunicato alle famiglie, spiega Mahmoud, "il cantiere presso la sede di Ghiarda continuerà anche per tutto l’anno scolastico 2025/2026, poiché i lavori sono stati estesi per includere la realizzazione di un’ulteriore aula e ulteriori miglioramenti all’edificio, così come richiesto dal Consiglio d’Istituto. Di conseguenza, le classi della Ghiarda manterranno l’attuale sistemazione temporanea: le future terze, quarte e quinte nei locali parrocchiali, e la futura seconda presso la scuola primaria Margherita Hack di Rivalta".

Chiarimento "fornito in modo tempestivo anche al consigliere Paglialonga in data 5 giugno dalla stessa dirigente scolastica", il che rende l’intervento di quest’ultimo "sorprendente e inspiegabile".