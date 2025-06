"Scuola Ghiarda, la trasparenza non è un optional"

La conferma arriva dalla direzione scolastica, comunicando da settembre l’attivazione di due prime classi a tempo pieno: una provvisoriamente alla elementare di Rivalta (e successivamente nel plesso di Ghiarda al termine dell’ampliamento), l’altra definitivamente alla scuola primaria di San Bartolomeo. E alle famiglie si chiede di segnalare (entro oggi) la sede prescelta per il quinquennio.

Una conferma che trova la pronta reazione del capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga: "Non è tollerabile che chi ha responsabilità pubbliche travisi i fatti, nasconda le informazioni e poi accusi di manipolazione chi le denuncia. La trasparenza non è un optional: è un dovere verso le famiglie e verso la democrazia", dichiara in modo deciso, rivolto all’assessore alla Scuola, Marwa Mahmoud.

Aggiunge il consigliere di centrodestra: "Il caso del trasferimento di una classe dalla scuola Ghiarda a San Bartolomeo è ormai diventato simbolo di una gestione opaca e autoreferenziale. L’assessora oggi prova a riformulare i fatti, parlando di una “nuova sezione autonoma“. Ma la realtà racconta altro. Nella discussione di un ordine del giorno su questo tema, in consiglio comunale, ho personalmente citato un verbale di interclasse che avevo avuto modo di consultare e che faceva esplicito riferimento all’ipotesi di suddivisione delle classi prime tra San Bartolomeo e Rivalta".

"Un documento chiaro, concreto, che indicava l’esistenza di un piano già in fase avanzata – aggiunge Paglialonga –. Eppure, nonostante il mio riferimento diretto a quel verbale, l’assessora Mahmoud ha scelto di non rispondere, né in aula né successivamente. Ancora più grave, dopo il mio intervento, anche il capogruppo della sua maggioranza è intervenuto senza chiarire nulla, ignorando deliberatamente quanto sollevato".

Nel replicare, l’assessora avrebbe dichiarato che la dirigente scolastica avrebbe fornito spiegazioni al consigliere di opposizione già il 5 giugno. "In realtà, durante la festa del teatro – controbatte Paglialonga – sono stato io ad avvicinare informalmente la dirigente per chiedere chiarimenti, dal momento che l’assessora, nelle sue comunicazioni ufficiali, non aveva mai menzionato San Bartolomeo come sede. In quell’occasione la dirigente mi confermò quanto avevo già intuito: il piano di suddivisione era noto da tempo, ma il Comune aveva scelto di non comunicarlo esplicitamente".