Scuola, i tagli del governo: "Verranno accorpati il Secchi e lo Zanelli"

Di fronte alla scelta del governo di ridimensionare il numero delle scuole pubbliche in tutto il Paese, l’amministrazione provinciale e i sindacati al seguito si trovano costretti ad alzare le mani. Nulla impedisce però alla Flc Cgil di Reggio di alzare anche la voce. La previsione in provincia è "quella della fusione dei Cpia Reggio Nord e Reggio Sud in uno solo per l’intera provincia (si tratta dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) e dell’accorpamento dell’Istituto Angelo Secchi all’Istituto Antonio Zanelli" spiega il segretario Carlo Piano.

"Seppur consapevoli del fatto che siamo di fronte a una scelta stabilita secondo il criterio di "arrecare il danno minore" alle realtà scolastiche – sottolinea – siamo di nuovo obbligati, come già fatto nella Conferenza provinciale, a ribadire la netta contrarietà della Flc Cgil di Reggio Emilia a questo provvedimento". Durante la Conferenza provinciale, svoltasi mercoledì, "abbiamo apprezzato la consapevolezza da parte dell’amministrazione provinciale riguardo alle ricadute e problematiche che il provvedimento governativo avrà sul territorio reggiano".

"Il piano del governo mette in conto un taglio complessivo di 827 scuole in tutta Italia, quindi 21 in meno nella nostra Regione" prosegue Piano. Già dal prossimo anno scolastico, dunque, saranno 14 scuole in meno e 2 di queste nella nostra provincia.

L’avversione nutrita dal sindacato nasce dal fatto che tale scelta "lede il diritto all’istruzione e aumenta le disuguaglianze, in nome del contenimento della spesa – si legge nella nota della Flc Cgil provinciale –. Abbiamo segnalato le criticità che già affliggono i Cpia, istituzioni che svolgono un ruolo educativo e di inclusione sociale fondamentale, e che saranno aggravate da tale scelta". "Abbiamo inoltre evidenziato quanto siano seri i problemi di gestione delle istituzioni scolastiche che diventano sempre più grandi e complesse, e dagli spazi spesso inadeguati e insufficienti – puntualizza –. Istituti comprensivi caratterizzati da un notevole numero di sedi; istituti superiori che hanno al proprio interno i tipi più diversi di scuole, dall’istruzione professionale a quella liceale". Insomma, se già oggi le condizioni della scuola pubblica in termini di numeri e organizzazione sono critiche, accorpare gli istituti secondo Cgil può portare tutto tranne che benefici. Ma il confronto e l’opposizione sindacale a questo provvedimento però, promettono, non si fermerà.