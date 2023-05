Scuola in agitazione Sulle esternalizzazioni i sindacati annunciano una mobilitazione

Uno stato di agitazione che porterà, salvo sorprese, inevitabilmente ad un’astensione dal lavoro o, comunque, a forme di protesta visibili. Mentre oggi, l’Amministrazione comunale dovrebbe incontrare i propri dipendenti a tempo indeterminato – è questa la voce che è emersa nel tardo ieri – al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, nel tardo pomeriggio di mercoledì, è andato in scena il tanto atteso incontro dei dipendenti del Comune, appartenenti alle sigle sindacali FP CGIL e CISL FP, insieme alle RSU, al SILPOL e al CSE SULPL che, appunto, hanno deciso di proclamare ufficialmente lo stato di agitazione.

Innanzitutto il problema delle paventate esternalizzazioni in ambito scolastico: "Ci è stato ufficializzato dall’Amministrazione solo lo scorso 3 marzo, mentre sappiamo che il costo dei tempi determinati dell’Istituzione nel corso degli anni è sempre aumentato – dichiarano al termine dell’assemblea Paolo Consolini e Fabio Bertoia, rispettivamente della Cgil e Cisl - Un aumento dovuto a personale che a vario titolo non lavora più con il Comune e alla mancata programmazione di un adeguato turn-over".

Ma i sindacati addossano al Comune la responsabilità politica e tecnica della rottura delle trattative anche su altri temi considerati dirimenti dai lavoratori: "La rottura è politica, perché nonostante le varie sollecitazioni, non si è mai realmente si è dimostrato interesse verso i problemi sollevati dai dipendenti – proseguono Consolini e Bertoia -. Tecnica, perché oltre a non volere affrontare le evidenti criticità organizzative, non si è stati in grado di gestire un’adeguata pianificazione delle assunzioni, tant’è che negli anni per quelle dei dipendenti il Comune spesso ha utilizzato graduatorie di altri Enti. Questo ha comportato che il personale assunto, poco dopo, fosse chiamato dall’altro Ente che aveva bandito il concorso".

E poi, per finire, le ulteriori criticità legate al "mancato rispetto delle tempistiche d’assegnazione delle progressioni economiche orizzontali", così come alla mancata "trasparenza sulle tempistiche di pagamento di indennità di specifiche responsabilitài" per arrivare addirittura ad una gestione insufficiente dei "pochi autoveicoli rispetto alle esigenze dell’Ente con i dipendenti per motivi di servizio sono costretti ad utilizzare la propria autovettura, con un rimborso pari al costo di due biglietti dell’autobus".

