Scuola, la carica dei cantieri. Rifatto il tetto alla materna

Sono considerati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici scolastici, realizzati durante il periodo estivo. Questi interventi, che hanno interessato diverse strutture, garantiscono un rientro a scuola in ambienti più sicuri e accoglienti. Sono stati ultimati i lavori di adeguamento dell’impianto antincendio alla scuola primaria del capoluogo. E questo mese, per evitare disagi alla didattica, durante i sabati di chiusura della scuola vengono sostituite le quattro porte tagliafuoco nei vani scala e nella zona mensa. Tutti gli spazi della scuola sono già disponibili. Alle scuole medie eseguito l’intervento sull’impianto antincendio. I lavori per l’adeguamento antincendio nel polo scolastico ’Ferrante Gonzaga’ comportano un costo complessivo di quasi 335 mila euro. Gli interventi sono in fase di completamento con previsione di fine lavori a ottobre, ma sono finiture che non compromettono lo svolgimento delle attività didattiche.

Terminati pure i lavori alla scuola d’infanzia Arcobaleno, per un costo di 310 mila euro, che hanno interessato pure la copertura, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni, preservando la struttura e gli ambienti interni della scuola. Problema che in passato, in occasione di forti acquazzoni, aveva favorito anche danni evidenti a causa di forti infiltrazioni d’acqua, con piccoli allagamenti interni. Per l’amministrazione comunale questi investimenti "rappresentano un impegno non solo per garantire il rispetto delle normative, ma anche per offrire un ambiente ottimale".

Antonio Lecci