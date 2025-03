Scuola Marmirolo: c’è speranza: "Quattordici iscrizioni in prima. La chiusura ora si può evitare"

Nella frazione di Marmirolo a Reggio Emilia partirà la prima classe della scuola elementare, inizialmente non prevista per la mancanza del numero minimo di iscritti. "Ora si sono raggiunte le 14 iscrizioni, quindi ci sono le condizioni affinché l’ufficio territoriale valuti la situazione con maggiore probabilità di un esito positivo", spiega l’assessora di Reggio con delega alla scuola, Marwa Mahmoud. "Questo è stato possibile grazie al costante raccordo con la dirigente scolastica che ha dimostrato disponibilità ed apertura, smentendo nei fatti le accuse ingiuste che le erano state rivolte". È stata inoltre "molto collaborativa la comunità di Marmirolo che ringrazio per la determinazione", conclude l’assessora.

La notizia era arrivata alla cronaca circa tre settimane fa, quando la comunità di Marmirolo si trovò a fare i conti con una decisione che, lì per lì, aveva spiazzato numerose famiglie: "La classe prima della scuola primaria non verrà attivata per l’anno scolastico 2025/2026" riferirono i genitori in una lettera. Dodici iscritti non bastavano, ne servivano quindici. Una scelta comunicata "solo dopo la chiusura delle iscrizioni e senza alcun preavviso", sbottarono le famiglie, chiedendo urgentemente un incontro con la dirigente e con le istituzioni locali. Una settimana dopo, la protesta dei genitori aveva raggiunto il clou con una manifestazione organizzata dalle stesse famiglie: il corteo di grandi e piccoli, con cartelli alla mano, era partito dal circolo della frazione arrivando fin davanti alla porta della scuola elementare. "Stanno togliendo il futuro ai nostri figli" era la critica corale delle famiglie, un disappunto frutto non solo della sceltà in sé ma anche delle modalità con cui era stata comunicata.

A quel punto il Comune di Reggio optò per un dietrofront, potremmo dire, parziale: un incontro con Ufficio Scolastico, Servizi Educativi e dirigenti del Primo ciclo per capire come risolvere la situazione, in particolare sulla possibilità di prevedere deroghe dedicate specifiche per le frazioni e i territori rurali. "Tutto quello che sarà possibile fare, lo faremo" affermò l’assessora Mahmoud. Gli sforzi non sono mancati, ora non resta che attendere l’ufficialità di un esito positivo su cui tante famiglie ripongono le loro speranze.