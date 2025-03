Scuola Marmirolo, i genitori sperano: "Forse dovevamo muoverci prima"

Marwa Mahmoud, assessora con delega alla scuola, ha confermato la volontà del Comune di rivedere l’interdizione della prima classe della scuola primaria di Marmirolo nel prossimo anno scolastico. Si cercherà quindi di ottenere una deroga nonostante non si raggiungano le 15 iscrizioni, che al momento si fermano a 12. In consiglio comunale, lo scorso lunedì pomeriggio, la questione era tra gli ordini del giorno. Presenti anche alcuni genitori di alunni, insegnanti e collaboratori della scuola elementare di Marmirolo.

"È stato sicuramente positivo prendere parte al consiglio comunale – ha detto Elena Cerlini, rappresentante dei genitori dell’istituto scolastico di Marmirolo – perché se non altro è stato possibile avviare un dialogo e un confronto con le istituzioni, che per noi è stato un primo risultato. Questo non significa che ora siamo tranquilli e che abbiamo raggiunto qualche certezza, ma un primo passo è stato fatto e siamo riusciti a esporre la nostra posizione. Rimane forse il rammarico di non esserci mossi prima, di non aver portato subito il problema all’opinione pubblica. Non saremmo arrivati probabilmente a questo punto. L’assessora Marwa Mahmoud e il consiglio comunale si sono detti disponibili a risolvere la questione. Ma la decisione finale non è esclusivamente in mano al Comune di Reggio Emilia. Ora rimane un altro scoglio da affrontare e sciogliere con il dirigente scolastico provinciale".

È stato chiesto infatti, attraverso una richiesta tramite posta elettronica certificata, un incontro con il provveditore Paolo Bernardi e la scuola sta aspettando una risposta. "Siamo soddisfatti di aver avviato un confronto ma siamo cautamente ottimisti, almeno fino a quando non avremo risposte certe. Riteniamo – ha aggiunto Elena – che l’intera comunità abbia il dovere di proteggere scuole come quella di Marmirolo, dove i bambini si conoscono e si frequentano tutti tra loro. Le famiglie collaborano. Le classi sono dei piccoli gioielli dove si lavora con grande serenità. La scuola elementare di Marmirolo, come altre piccole realtà del forense, è un luogo dove realmente esiste una multicultura e dove in modo spontaneo si fa inclusione: sia tra bambini che provengono da paesi diversi sia con bambini fragili. Disperdere un capitale di questo valore sarebbe un peccato e noi stiamo facendo di tutto per tutelarlo. Manca ancora una manciata di giorni al termine delle iscrizioni, ma per esperienza sappiamo che ci sono anche famiglie che portano nella nostra scuola i figli ad anno scolastico già avviato, senza nessuna difficoltà".

Stella Bonfrisco