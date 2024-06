Scuola materna Rodari: ci siamo. Assegnato il nuovo appalto

Scuola materna Rodari di Calerno, forse è la volta buona per riuscire a riqualificare l’edificio. È stato assegnato l’appalto per la messa in sicurezza e il miglioramento sismico dopo che nel maggio 2023 era stata annullata una prima gara a causa di anomalie. L’Ufficio appalti dell’Unione Val d’Enza ieri ha emesso l’avviso di avvenuta aggiudicazione per un importo complessivo di oltre 484mila euro (con un ribasso del 4,49%) alla cooperativa Camar di Castelnovo Monti associata alla Vera Costruzioni srl di Modena (consorziata esecutrice), che l’hanno spuntata su altri dieci partecipanti. Il progetto prevede la demolizione e la completa ricostruzione della copertura dell’edificio scolastico, che venne inaugurato 51 anni fa quando le normative per la sicurezza erano ben differenti dalle odierne. Una prima gara era stata "azzerata" a seguito di una vicenda molto sospetta, legata a un’impresa edile siciliana la quale - grazie alle precise richieste avanzate dagli uffici dell’Unione che avevano sentito ’puzza di bruciato’ -, aveva poi fatto un passo indietro senza dare spiegazioni. Lo studio di fattibilità tecnico-economico della ristrutturazione dell’asilo era infatti stato approvato il 14 ottobre 2021, mentre il progetto esecutivo aveva ottenuto il via libera della giunta Perucchetti il 19 dicembre 2022. Quindi l’11 febbraio 2023 il Comune aveva chiesto all’Unione di svolgere un’indagine di mercato per individuare 15 operatori da invitare alla gara; l’11 aprile erano state aperte le buste e prima si era classificata un’impresa della provincia di Agrigento con ribasso anomalo del 21,21%. Quelli offerti dagli altri costruttori infatti oscillavano tra il 12,2% e il 2,8%. L’Ufficio Appalti dell’Unione aveva svolto una "verifica della congruità dell’offerta presentata" e chiesto alla ditta perché sarebbe riuscita a praticare uno "sconto" così fuori mercato: l’impresa edile prima aveva domandato una proroga, poi il 9 maggio aveva rinunciato alla gara senza presentare "alcuna documentazione richiesta in fase di verifica… finalizzata alla dimostrazione della serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta". I lavori alla scuola materna di via Grandi sono così slittati di un anno, dato che vanno eseguiti nel periodo estivo in quanto comportano la temporanea inagibilità dell’immobile. Il crono-programma è rigidissimo e ci sono solo un paio di mesi di tempo per chiudere il cantiere prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.