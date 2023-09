Scuola media assalita dai vandali

Non bastavano i disagi alla scuola elementare per l’attività di importante e adiacente cantiere, legato a progetti del Pnrr. A provocare ulteriori problemi, stavolta alla scuola media "Allegri" di via Cottafavi, a San Martino in Rio, ci si sono messi dei vandali-ladri, che nella notte tra mercoledì e ieri hanno agito nella struttura, lasciando danni per diverse migliaia di euro. Gli intrusi hanno forzato una finestra della sala insegnanti, hanno rovistato ovunque, rotta una macchina del caffè, danneggiato un paio di computer portatili. E c’è il forte sospetto che da un armadietto manchi del materiale didattico. Inoltre, i vandali hanno svuotato due estintori, spargendo la polvere negli ambienti, al primo piano e al piano terra.

"Abbiamo già disposto la pulizia dei locali e il ripristino delle condizioni normali, in vista dell’avvio dell’anno scolastico", garantisce il sindaco Paolo Fuccio. Lo stesso che ieri notte è stato tra i primi ad accorrere alla scuola quando è scattato l’allarme. "Sono arrivato subito, con i carabinieri, ma gli intrusi – dice il sindaco – erano già scappati". E aggiunge: "Questa è una ferita a tutta la comunità. Agli autori del vandalismo consiglio di costituirsi spontaneamente, perché se venissero identificati dalle indagini le conseguenze per loro saranno peggiori. Ora si stanno visionando le immagini delle telecamere della zona e ci sono anche importanti testimonianze raccolte dai carabinieri tra alcuni residenti e passanti".

Antonio Lecci