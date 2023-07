Scuola media Dante Alighieri: investimento da 550mila euro

Non si fermano gli investimenti per rinnovare ed efficientare dal punto di vista energetico tutti gli edifici scolastici bibbianesi. Sono infatti sono iniziati i lavori di riqualificazione e copertura con "cappotto esterno" della scuola media "Dante Alighieri, per un valore complessivo di 550mila euro. L’appalto, curato dall’Unione Val d’Enza, è andato alla Atlante srl di Angri (SA) che ha offerto un ribasso del 22% sulla base della gara; l’impresa edile è in "avvalimento" con il Consorzio Stabile Artemide di Roma. Questo nuovo intervento si aggiunge a quello, già concluso, di miglioramento sismico, alla riqualificazione degli spazi interni, ai lavori in corso sulla palestra e alla futura realizzazione di una nuova mensa. Sull’impianto sportivo sono stati investiti quasi 640mila euro, in parte coofinanziati dal Ministero dell’Istruzione, per la completa ristrutturazione con adeguamento strutturale e antisismico, e la sistemazione sia delle grondaie che della copertura per evitare infiltrazioni. L’imponente piano di investimenti bibbianese è iniziato nel 2017, e ha avuto slancio anche grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che il Comune è riuscito ad intercettare per rendere scuole più sicure, belle e accoglienti. L’ultimo contributo ottenuto da oltre mezzo milione di euro prevede la realizzazione di un cappotto sulle facciate esterne, la sostituzione dei serramenti e l’installazione nelle aule di un impianto di ricambio d’aria. "L’opera – spiegano il sindaco Andrea Carletti e la sua vice Paola Tognoni, assessora all’Istruzione – porterà a un risparmio dei costi energetici e migliorerà sensibilmente la vivibilità interna e l’estetica esterna della scuola. Continuiamo così a investire, con entusiasmo e determinazione, sui nostri ragazzi e sul futuro della nostra comunità". Rispetto alla nuova mensa è in corso la gara, con base d’appalto di quasi 472mila euro. Da segnalare che in Val d’Enza sono quattro i Comuni che hanno ottenuto i fondi per nuove mense al fine di "estendere e qualificare servizi fondamentali per le famiglie quali il tempo pieno": interventi, per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro, oltre che a Bibbiano sono in cantiere a San Polo, Sant’Ilario e Cavriago.

Francesca Chilloni