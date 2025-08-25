Scuola, nuovo caos: l’algoritmo va in tilt. “Bloccati il personale Ata e decine di prof”

Reggio Emilia, 25 agosto 2025 – Doveva essere l’anno della digitalizzazione e invece è l’ennesimo ritorno alla carta, che evidenzia fragilità e profonda inadeguatezza del sistema. “In 24 ore – racconta Fiore Ciro, segretario generale aggiunto Cisl Scuola Emilia Centrale – abbiamo dovuto informare gli interessati, arrenderci al blocco dell’algoritmo che gestisce le supplenze e armarci di fogli per dare risposte al personale Ata in attesa di conoscere il suo destino. Algoritmo in tilt anche per i docenti di inglese delle scuole secondarie ed è caos sulle mini call che non hanno risolto il guaio dei docenti di sostegno”.

A Reggio la paralisi informatica tocca prima di tutto 99 unità di personale Ata ancora ferme nelle procedure: numeri che fanno rabbrividire, se si considera l’incidenza su una provincia di queste dimensioni e le ricadute reali su lavoratori, scuole e famiglie. Inoltre, la sola graduatoria rettificata per la classe di concorso AB25 (docenti di inglese per le scuole secondarie) ha coinvolto 179 aspiranti. Le commissioni hanno valutato male i punteggi in graduatoria, il sindacato è intervenuto e ora le graduatorie sono state riformulate, con il rischio che altri ruoli già assegnati vadano a saltare. Inoltre, le mini call che hanno interessato 39 dovevano accelerare le supplenze, ma l’algoritmo non ha retto e l’Ufficio scolastico regionale ha cancellato tutto. Centinaia di docenti costretti a rifare le domande. “Promettevano efficienza – accusa Fiore – e hanno prodotto solo confusione. Intanto gli studenti rischiano di trovare la cattedra vuota; la scuola oggi è un contenitore vuoto, privo del suo valore umano e professionale”.

Il sindacato non usa giri di parole: la gestione nazionale è fragile e inadeguata. “Un apparato che avrebbe dovuto semplificare – denuncia Fiore – si è trasformato nell’ennesimo ostacolo. Gli uffici locali hanno dato la massima disponibilità, ma da Roma arrivano solo piattaforme bloccate e risposte tardive”. I bollettini di nomina non escono e centinaia di lavoratori precari conosceranno la sede solo a ridosso dell’avvio delle lezioni, spesso con contratti spezzettati o su più plessi. L’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia ha fatto il possibile, con centinaia di segnalazioni, ticket inviati per graduatorie invisibili e procedure inchiodate. Risultato: uffici lasciati soli, schiacciati tra scadenze e crescenti responsabilità. In mezza Italia si registrano le stesse criticità. “Non è più accettabile – afferma la Cisl Scuola reggiana – che ogni settembre diventi sinonimo di emergenza. La giostra gira a vuoto, servirebbe un cronoprogramma nazionale che anticipi le scadenze. Invece ogni anno sembriamo costretti a rimettere indietro l’orologio di un mese. Senza una manutenzione seria, a fermarsi non sarà solo l’istruzione ma l’intero Paese”.

All’attacco anche Uil. “Non possiamo permettere che la scuola, pilastro della nostra società, continui a essere vittima di una burocrazia cieca e inefficiente – afferma Luigi Fiorentino, responsabile provinciale Reggio Emilia Federazione Uil Scuola Rua –. L’inizio dell’anno scolastico non può e non deve essere un ulteriore banco di prova per l’inadeguatezza del sistema. Chiediamo con forza che le istituzioni competenti intervengano immediatamente per risolvere questa situazione. I lavoratori della scuola meritano chiarezza, rispetto e la possibilità di iniziare il loro anno lavorativo con la dignità che spetta a chi ogni giorno forma le future generazioni. Il caso della docente Iolanda Gallella è emblematico della situazione. Dopo dieci anni di dedizione e servizio nella nostra provincia, ha partecipato alla minicall per la provincia di Mantova – continua Fiorentino –. Le era stata assegnata la provincia, ma poi è stata esclusa dall’assegnazione della sede(si ipotizza un errore nella comunicazioni dei numeri dei posti) senza alcuna comunicazione ufficiale o spiegazione”. “Assurdo, nemmeno una mail di scuse o chiarimenti”, sottolinea la docente.