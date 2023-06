Reggio Emilia, ecco la nuova scuola a Parco Ottavi

Reggio Emilia, 15 giugno 2023 – Nasce un nuovo polo dell’infanzia al Parco Ottavi: una struttura che comprenderà tre sezioni di nido e due di scuola dell’infanzia che potranno accogliere 96 bambini da 0 a 6 anni. I lavori saranno possibili grazie a un investimento di 3,1 milioni di euro finanziati dal Pnrr e “La realizzazione del progetto porterà al quasi totale assorbimento delle liste d’attesa – ha precisato il sindaco Luca Vecchi. - La gestione del polo sarà del Comune di Reggio, diretta da parte dell’istituzione scuole e nidi». Il progetto è stato presentato ieri, insieme al sindaco Luca Vecchi, dall'assessora all'Educazione Raffaella Curioni, dal direttore dell'istituzione scuole e nidi dell'infanzia Nando Rinaldi , dalla dirigente del servizio sostenibilità e qualità della città pubblica Elena Melloni. I 96 posti che si verranno a creare non ospiteranno trasferimenti da altre scuole ma saranno in effettiva aggiunta rispetto all' attuale situazione. Il progetto - redatto da Cairepro di Reggio Emilia a seguito di una selezione tramite Manifestazione d’interesse - ha ottenuto il finanziamento di 2,9 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 4-Istruzione e ricerca-Potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione dall’infanzia all’università, a cui si sono aggiunti circa 290.000 euro in riconoscimento dell’aumento dei prezzi, per un totale di circa 3,1 milioni di euro. Sorgerà entro il 2026, come da previsioni indicate dallo stesso Pnrr, sul lato nord dell’area del parco, su un’area di 1.250 metri quadrati, con accesso da via Belgio, limitrofa alla linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d’Enza. In particolare, il lotto di 4.700 metri quadrati che ospiterà i nuovi edifici scolastici (1.250 metri quadri di superficie) e le ampie zone verdi del cortile, compreso in un’area di 14.000 metri quadrati di proprietà comunale, quindi di interesse pubblico. Il Polo dell’infanzia è stato progettato con la partecipazione e collaborazione delle pedagogiste dell’Istituzione; i criteri ed gli elementi architettonici di fondo ripropongono quelli consolidati del Reggio Emilia Approach. «I finanziamenti ottenuti per educazione e infanzia attraverso i bandi del Pnrr a Reggio Emilia ammontano complessivamente a 22 milioni di euro – ha detto Raffaella Curioni. – Le risorse sono destinate a diversi interventi che comprendono anche la scuola primaria: ad esempio con l’apertura di nuove mense scolastiche e la realizzazione della scuola Aosta, per un importo di 8,5 milioni, oltre a strutture che ospitano la fascia zero-sei anni. Vale a dire: questo nuovo Polo dell’infanzia e cinque importanti riqualificazioni di altrettante sedi di nidi e scuole dell’infanzia». Fra le caratteristiche del progetto spicca l’ampiezza del giardino e il suo costante dialogo con gli interni messi in comunicazione fra loro dalle aree porticate, la cucina posta vicino all’ingresso della struttura che favorisce l'accoglienza sensoriale olfattiva dei bambini al nido-scuola, la piazza interna e l’atelier giardino d’inverno.