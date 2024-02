Scuola più green

Sarà riqualificata dal punto di vista energetico la scuola media di Guastalla. La conferma è arrivata l’altra sera in consiglio comunale, con l’intervento affidato a Sabar per un costo di 830 mila euro finanziato da risorse Gse, da 192 mila euro da bilancio comunale e da 364 mila euro in rate con una convenzione Comune-Sabar. I lavori si svolgeranno durante le vacanze estive, permettendo così di non influire sull’attività didattica, potendo garantire la riapertura in sicurezza dell’edificio scolastico dopo i lavori. Nel consiglio comunale si è parlato anche della situazione delle strade, in merito a manutenzione e pulizia, con i consiglieri Vincenzo Iafrate ed Elisa Rodolfi a segnalare alcune "situazioni di degrado". L’assessore Chiara Lanzoni ha aggiunto come ogni anno siano 250-300 mila gli euro messi a disposizione per la manutenzione delle strade, garantendo come siano già previsti diversi interventi: "Ovviamente – ha aggiungo l’assessore – queste operazioni si svolgono con un clima mite e non inverno. Da maggio in poi ci saranno gli interventi sulle strade che necessitano di manutenzione". E’ stato poi aggiunto come sia necessario far fronte all’aumento dei costi: per ogni metro quadrato di asfaltatura superficiale nel 2019 si spendevano 5,17 euro, contro i 10,71 euro che invece vengono richiesti oggi per lo stesso intervento. Una situazione non facile da gestire, soprattutto di fronte a una necessità di manutenzione immutata rispetto al passato. a.le.