Scuola pubblica. Arriva il camper della Flc Cgil

Una giornata in piazza in difesa della scuola pubblica, perché rimanga "una, unica e unita". Ad organizzarla è la Flc Cgil di Reggio Emilia, che domani accoglierà il camper della "carovana dei diritti" del sindacato di categoria impegnata in un tour nazionale che toccherà 110 città di 20 regioni, percorrendo oltre 30.000 chilometri.

Attorno al camper parcheggiato davanti al teatro Valli (in piazza dei Martiri del 7 luglio), su tavolini e sedie riparati da gazebo e riscaldati con funghi termici, si svolgeranno diversi momenti dalle 9.30 alle 18. Oltre a testimonianze di chi il mondo della scuola lo vive e lo anima come docenti, studenti e rappresentanti sindacali, ci saranno interviste, tavole rotonde e momenti di confronto con personaggi come l’ex segretario della Flc Cgil nazionale Enrico Panini, il giurista Mario Ricciardi, esperto di lavoro pubblico, Rosanna Fantuzzi, vedova Daolio e presidente dell’Associazione “Augusto per la vita”, e Paolo Montanari, cantante e speaker radiofonico.

Come spiega Carlo Piano, segretario provinciale dei “lavoratori della conoscenza” reggiani, i contenuti dell’iniziativa ricalcano in parte quelli della manifestazione del 7 ottobre scorso e dello sciopero generale del 17 novembre, puntando in particolare il dito contro il disegno di legge dell’autonomia differenziata.

Che, se attuato, "porterà la scuola ad essere uno strumento di stratificazione sociale, distinguendo tra i percorsi liceali tradizionali appannaggio di alcune persone e trasformando le scuole tecniche e professionali in una sorta di ufficio di collocamento per le aziende", dice Piano.