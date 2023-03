Scuola, rischio esternalizzazioni: "Il Comune chiarisca"

"Il Comune di Reggio ci convochi ancora e faccia chiarezza sul rischio esternalizzazioni". I lavoratori del settore pubblico chiedono un incontro risolutivo sul tema che ha infiammato la città in queste settimane, riguardo agli affidi esterni dei servizi soprattutto nel mondo della scuola e in particolare sullo 0-6 anni. È l’esito dell’assemblea sindacale diretta da Fp-Cgil e Cisl-Fp – alla presenza anche di un coordinatore e di un delegato delle Rsu dei lavoratori del municipio – alla quale hanno partecipato oltre duecento iscritti, che si è tenuta ieri pomeriggio.

"Abbiamo deciso di non uscire con l’ascia di guerra tra i denti per il momento", premette Paolo Consolini (foto), funzionario Fp-Cgil. Dunque per ora scongiurati (o meglio forse rimandato) presidi o scioperi.

Ma i sindacati hanno richieste ben precise: "L’Amministrazione però deve convocarci vista la discrepanza tra la delegazione trattante e la politica. Nell’incontro del 3 marzo scorso, i tecnici hanno parlato di possibile ‘gestione indiretta’, mentre i giorni successivi quando la bolla è esplosa sui giornali, la politica ha detto che non è una possibilità sul tavolo. C’è un po’ confusione e la situazione va chiarita. Dove sta la verità Ecco perché dobbiamo trovarci seduti di fronte e parlarci". E soprattutto "trovare una soluzione", conclude Consolini. I sindacati hanno però fretta. "La partita, in un modo o nell’altro, deve chiudersi entro aprile. Perché non c’è molto tempo".

Infine i lavoratori annunciano "iniziative, che studieremo in questi giorni, per mantenere alta l’attenzione e la visibilità sul tema. L’obiettivo è quello di evitare categoricamente le esternalizzazioni".

