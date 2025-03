Scuola San Giuseppe, taglio del nastro all’asilo nido

Inaugurato il polo d’infanzia di ispirazione cristiana San Giuseppe. Tanta folla alla cerimonia, presente il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, l’assessore regionale Alessio Mammi e il Vicario vescovile Monsignor Giovanni Rossi, che ha annunciato "importanti sorprese formative per il futuro della scuola", con la sezione nido di polo che è stata intitolata a Romano Battini, vice presidente della Scuola San Giuseppe dal 2004 al 2022. C’erano tutti gli ex parroci e collaboratori che hanno fatto servizio in paese, i bambini hanno cantato l’inno della scuola e un sentito grazie è stato rivolto ai numerosi sponsor.

gi.fi.